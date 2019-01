Una quinzena d'associacions s'uneixen a la Taula d'Entitats Socials de Salt

Les entitats del tercer sector de Salt han creat la Taula d'Entitats Socials de Salt, la TESS, per tal de treballar en xarxa per a la ciutadania del municipi i generar espais d'acció i coordinació entre les entitats. Així, des de la Taula s'aposta per fer un pas endavant en la cultura del treball col·laboratiu posant al centre de l'acció les persones de Salt.

Els objectius principals de la TESS són augmentar l'impacte positiu en la intervenció social que es realitza en el territori i afavorir la comunicació i la informació en relació amb els programes i accions que es porten a terme, així com de les xarxes en les quals participa cada una de les entitats que forma part de la Taula del tercer sector.

Un altre dels objectius de la Taula és fer incidència directa en situacions detectades que requereixin una actuació urgent de prevenció o intervenció i portar la veu dels col·lectius amb els quals es treballa davant de les administracions.

Les entitats que en formen part són Associació Vincle, Càritas Salt, Casal dels Infants, Creu Roja, Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Federació d'Esports Catalana de Persones amb Discapacitat Física, Fundació Astres, Fundació Gentis, Fundació Grup Ramon Noguera, Fundació Intermedia, Fundació SER.GI, Fundación Atenea, Nou Sol, Suara Cooperativa i Valentes i Acompanyades.

Tot i així, des de la Taula d'Entitats Socials s'anima totes aquelles entitats que porten a terme accions a Salt a adherir-s'hi per treballar conjuntament, segons han exposat en un comunicat.

La presentació pública es farà aquest divendres al migdia a la Sala gran de l'Hotel d'Entitats de Salt, en un acte en què s'oferirà una visió de l'impacte que té la intervenció de les entitats socials a Salt.

També hi intervindà Josep Torrico, que exposarà la seva experiència com a director de la Fundació Marianao, entitat que porta més de trenta anys de recorregut al barri de Marianao, a Sant Boi de Llobregat, desenvolupant projectes socioeducatius al servei de la població.