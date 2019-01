Un grup de veïns de la Font de la Pólvora entren a l´Ajuntament per protestar contra els talls de llum

Prop d'una cinquantena de veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona han ocupat el pati interior de l'Ajuntament aquest dimarts al migdia per reclamar una solució pels talls de llum que pateix aquesta zona del sector est de la ciutat.

La manifestació ha arrencat a les 12 del migdia des del barri de Font de la Pólvora de la ciutat de Girona. Poc a poc s'hi anaven sumant veïns que volien reclamar davant de l'Ajuntament els constants talls de llum que pateix aquesta zona esta de la ciutat. La marxa ha començat amb crits de "no som delinqüents" i "solució o dimissió" en referència a les acusacions de manca d'acció per part de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.

Una vegada han arribat a la Plaça del Vi, el regidor delegat del barri, Eduard Berloso, els ha rebut. Tot i així, els veïns de Font de la Pólvora l'han xiulat i han exigit que baixés l'alcaldessa en persona. Berloso els ha explicat que Madrenas no estava en el seu despatx.

Posteriorment, Berloso ha aprofitat per explicar-los que els tècnics d'Endesa ja han començat les obres de sectorització de les línies. Segons el regidor, això permetrà que quan hi hagi un cas de sobreconsum en un bloc de pisos, es tallarà el subministrament només en aquell habitatge i no per zones, com passa actualment.

Berloso ha detallat que "aquestes obres ja s'han acabat al barri de Vila-roja" i ha detallat que la posada en funcionament d'aquest nou mecanisme és satisfactòria perquè tan sols es queden sense llum els comptadors que estan punxats.

Davant d'això, un dels veïns del barri, Serafín Heredia, ha respost al vicealcalde i regidor de Font de la Pólvora que les obres no havien començat. Segons els veïns és "mentida" que els tècnics d'Endesa estiguin treballant-hi. Per això, la majoria de veïns ha decidit per quedar-se davant de l'Ajuntament i cridar a l'alcaldessa perquè baixés. Berloso els ha insistit que Madrenas no estava a l'Ajuntament, però els veïns han optat per esperar-la.

Finalment, a les dues del migdia, els manifestants han decidit entrar al pati interior de l'Ajuntament de Girona. Tot i que la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra han intentat evitar que accedissin en aquest recinte, la cinquantena de persones s'ha saltat el cordó policial i ha accedit al pati interior, des d'on han seguit cridat "que baixi l'alcaldessa".

Davant d'aquesta situació, els regidors de l'oposició han optat per pujar fins al despatx de Berloso per demanar-li que atengués als manifestants. El vicealcalde ha recordat que des del primer moment ha estat obert a rebre uns quants representants de la mobilització per parlar del problema, però que eren els veïns que no volien parlar amb ell i només volien veure l'alcaldessa.

Finalment, dos veïns han entrat a l'edifici per trobar-se amb Berloso. Com a resultat de la trobada, han acordat reunir-se aquest dimecres 16 de gener a les 9 del matí amb l'alcaldessa i poder concretar les mesures en contra de la lluita dels talls de llum.



Els veïns demanen més acció del govern

Els veïns de Font de la Pólvora han assegurat a l'ACN que es senten desplaçats i han recordat que el barri de "Font de la Pólvora també és Girona". De fet, els veïns han denunciat que constantment pateixen talls en el subministrament elèctric. A més, Serafín Heredia ha acusat a la companyia de deixar al barri amb un "cablejat antic" que provoca tots els talls de llum.



Endesa ja treballa a Torre Gironella

D'altra banda, el vicealcalde Eduard Berloso, ha anunciat que aquesta setmana Endesa ja ha començat a treballar en les línies del barri de Torre Gironella, on també hi havia casos de talls de llum. En aquest cas, Berloso ha detallat que aquesta setmana ja es podrien acabar les obres i això permetria que les instal·lacions aguantin la potència necessària.

De fet el vicealcalde ha detallat que la situació de Torre Gironella és "diferent" al de Font de la Pólvora. En aquest cas, Berloso ha destacat que els talls es produïen "unes hores molt concretes" del dia, que és quan augmentava la demanda elèctrica i la xarxa no suportava la potència.