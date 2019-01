Girona compareixerà com a acusació particular contra els habitatges que defraudin la llum a Font de la Pólvora

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha anunciat que "l'Ajuntament compareixerà com a acusació particular als jutjats" contra "aquells que facin una connexió reiterada" a la xarxa elèctrica de forma il·legal al barri de Font de la Pólvora. Madrenas ha afirmat que aquest actes delictius suposen "un perill per les persones" ja que podrien provocar incendis en habitatges, tal com va passar a Badalona fa unes setmanes. En paral·lel, l'alcaldessa de Girona ha demanat a totes aquelles famílies que "s'han vist forçades" a punxar la llum per necessitat vagin a serveis socials per "regularitzar la situació". Madrenas ha promès que "hi ha partides suficients" per ajudar a aquelles famílies que no poden pagar els rebuts de la llum.