Girona diu que vol adquirir 15 pisos durant el primer trimestre del 2019

L'Ajuntament de Girona, a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge, té previst adquirir 15 habitatges a través del dret de tanteig i retracte durant el primer trimestre del 2019 i obrir un nou concurs per comprar habitatges amb l'objectiu de destinar-los a joves.

Aquestes són algunes de les informacions que es van donar a conèixer ahir en la Taula de Coordinació pel Dret a l'Habitatge, la primera del 2019. Durant la reunió es va parlar també del treball que s'està fent en el marc del Pacte Local per l'Habitatge, que es troba en fase de diagnosi; del registre d'assetjament immobiliari, i de les línies d'actuació en matèria d'habitatge a l'Ajuntament.

La regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Eva Palau, ha valorat positivament la Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge. «Aquest és un tema que ens preocupa, tant a l'Ajuntament com a les entitats, i per això és important informar de tot allò que estem fent i també debatre en quins punts podem millorar. Tenim diversos serveis que oferim des de l'Oficina Municipal d'Habitatge, i és important que la ciutadania els conegui per ajudar-los i evitar situacions de vulnerabilitat», va dir.

També es van donar a conèixer algunes dades de l'Oficina Municipal d'Habitatge, com el nombre de sol·licituds per ajuts al lloguer que s'han tramitat el 2018. S'han gestionat 1.210 expedients, que suposen un augment del 12,56% respecte el 2017 (1.075 expedients).