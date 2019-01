Santa Eugènia clama per no perdre els policies de barri

Veïns i comerciants de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla van fer saber ahir a l'Ajuntament de Girona que no accepten la pèrdua dels policies de barri en un acte celebrat al centre cívic Can Ninetes. Consideren que la reorganització de la Policia Municipal, en part per la jubilació en bloc de catorze agents, no pot ser excusa per perdre els policies de proximitat en un barri que està patint molts robatoris.

Des d'entrades a habitatges, robatoris amb força de dia i de nit a comerços fins a estrebades de bolsos i joies. Són alguns dels casos que ahir explicaven alguns dels assistents a la trobada que volia servir com a mostra d'unitat per reclamar que les patrulles que al matí i a la tarda volten pel barri es mantinguin. També hi ha pisos ocupats amb conflictes veïnals, alguns problemes de convivència i accions d'incivisme que generen la sensació d'inseguretat. A la reunió hi va ser present el vicealcalde i regidor de Seguretat i Medi Ambient, Eduard Berloso, que va exposar la voluntat del govern local de prioritzar «la proximitat» i va recordar que tot plegat és temporal perquè d'aquí a sis mesos ja s'hauran incorporat un total de dotze nous policies al cos.

Consideren que el nou model de proximitat que pregona el consistori no és l'adequat, ja que els agents que es desplaçaran al barri mai seran els mateixos. «Ens calen policies de referència i que coneguin el carnicer, els treballadors de la botiga de queviures o els avis que seuen als bancs de la plaça», exposa la presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo.

El descontentament ve també pel fet que, en una reunió a meitat del mes de desembre, se'ls va assegurar que no perdrien les patrulles del barri (dos agents al matí i dos a la tarda), segons del Campo. A inicis del mes de gener, però, van saber que aquesta promesa no es compliria. Per això, els representants veïnals no van anar a la reunió de seguretat convocada per l'Ajuntament de Girona. Tampoc els de Sant Narcís, molestos també per la pèrdua dels policies de barri.



«Ens han tret el més bàsic»

«Tant de bo no necessitéssim policia, però la necessitem. Ens han tret el més bàsic», insistia ahir la presidenta veïnal, que considera que «l'Ajuntament té falta de tacte i d'empatia» i té «un desconeixement total del què passa a Santa Eugènia». «No es prenen seriosament la feina perquè no veiem el treball que hauria de fer l'Ajuntament», lamenta. I va explicar que al barri cal insistir en l'àmbit educatiu i en el de la seguretat.