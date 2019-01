Ciutadans demana càmeres a les estacions de la Girocleta

El grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona ha presentat una moció a debatre al proper ple en què demana que els tècnics municipals «iniciïn l'estudi pertinent per l'òptima ubicació i càlcul del cost econòmic per a la instal·lació de càmeres de seguretat en les estacions de Girocleta de la ciutat». Actualment hi ha una vintena de punts on agafar i deixar les bicicletes de lloguer municipal i alguna, com la de Taialà, té ja càmeres de vigilància, però perquè controlen l'accés al centre cívic Ter.

El text del grup de l'oposició també indica que, en cas que sigui «viable la instal·lació de càmeres de seguretat» , es comenci «el més aviat possible la tramitació de tots els permisos per començar a instal·lar-les i crear la partida econòmica corresponent en els pressupostos del 2019».

En l'argumentari, el grup que encapçala Míriam Pujola indica que «analitzant el procés de recollida de bicicleta, podem concloure que el moment de recollida i devolució de la Girocleta pot generar algun moment d'indefensió». En concret, «quan treus la targeta de la Girocleta de la cartera, bé quan acomodes motxilles o paquets o bé quan descarregues o carregues el vehicle de la zona d'entrega».

El document també indica que les càmeres podrien servir per garantir la «seguretat de l'usuari, per evitar qualsevol tipus de desperfecte involuntari i per poder tenir connexió visual amb les diferents zones de la ciutat». «La instal·lació de càmeres pot ser un aspecte que previngui casos de vandalisme i garanteixi la seguretat del ciutadà», s'afirma.