Descobreix quin és el número guanyador del Girona 10

El 1759 és el número guanyador del Girona 10, la campanya que busca activar el turisme a la ciutat amb preus reduïts. El sorteig ha tingut lloc avui a les 14h a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, on cinc boles, sortejades l'atzar, han donat el número guanyador d'aquesta edició.

Les boles del sorteig han estat extretes per persones estretament vinculades a la vida social, cultural i política de la ciutat: l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; la Regidora de Turisme, Gloria Plana; la directora de DOR Museum, Gemma López; el segon capità del FC Girona Aday Benitez i el sommelier del Restaurant Atempo de la Fortalesa i Millor Sommelier de Catalunya, Ferran Vila.

Des d'avui i amb un termini màxim de 72 hores, els guanyadors rebran un correu electrònic notificant la naturalesa del seu premi, així com tota la informació necessària per confirmar-lo. Els participants no guanyadors també rebran un correu electrònic.

Els guanyadors podran confirmar el seu premi fins al dilluns 21 de gener. Després d'aquesta data, els premis no confirmats es donaran per cancel·lats.

Totes les activitats del cap de setmana de Girona 10, que comença el divendres 25 de gener i acaba el diumenge 27, es poden consultar a www.girona10.net.