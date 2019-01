Ja és coneix el número guanyador del sorteig de Girona 10

El número guanyador del sorteig de Girona 10 per aconseguir una nit d'hotel a 10 euros és el 1.759. Des d'avui, i al llarg de 72 hores, els guanyadors rebran un correu electrònic notificant-los el premi i els afortunats tindran fins el dilluns per confirmar la seva plaça. En cas que algú no confirmi la seva reserva, es cancel·larà automàticament. Aquest any fins a 38.552 persones optaven al premi i hi havia en joc 64 habitacions dobles a una quinzena d'hotels, 166 entrades de teatre i algunes entrades per anar a veure el Girona FC. El sorteig s'ha fet aquest dijous al migdia al Castell de Sant Julià de Ramis. El Girona 10 d'enguany es farà durant el cap de setmana del 25, 26 i 27 de gener.