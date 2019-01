El Marc Unitari de la Comunitat Educativa critica els «fets consumats» amb l'institut de Sarrià

El Marc Comunitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona s'ha afegit a les crítiques per l'anunci per sorpresa de la posada en funcionament d'un institut a Sarrià de Ter: «Una vegada més es constata la manca de planificació oportuna tant per part del Departament d'Educació com de l'Ajuntament de Girona», han indicat en un comunicat.

El MUCE, una plataforma formada per diverses entitats i organitzacions relacionats amb el sistema educatiu de Catalunya, considera que amb l'anunci del nou institut s'ha trobat de nou «davant d'uns fets consumats sense la recerca dels necessaris acords i consensos per tal que la decisió pugui ser positiva per a totes les parts» i recorda que ja s'han produït situacions «més o menys semblants» quan s'han obert els instituts de Vilablareix i Sant Gregori, que» també han afectat els centres de secundària de la ciutat».

En el comunicat, es veu « indispensable fer una planificació educativa supramunicipal» i s'assegura que «tota manca, o deficient, planificació de l'educació pública acaba beneficiant els centres concertats».

En aquest sentit, el MUCE fa diverses propostes al Departament d'Educació i a l'Ajuntament de Girona perquè «redreci la situació consensuadament en benefici de l'educació pública de la ciutat».



Ràtios, primer d'ESO i bus gratis

Entre aquestes propostes, hi ha que l'institut de Sarrià comenci amb tres grups de primer d'ESO en lloc dels quatre previstos. Així, alguns dels alumnes de poblacions que ja anaven al Xifra «poden continuar anant-t'hi en una etapa de transició». També es demana modificar les adscripcions de Girona, limitant-les, per afavorir portar alumnat del centre cap al Narcís Xifra.

Altres propostes són reduir el nombre de línies de primer d'ESO previstes a l'Ermessenda, fixar una ràtio disminuïda a tots els grups de primer d'ESO de la ciutat, garantir transport gratuït per a aquell alumnat que es vegi obligat a fer un trajecte llarg i reforçar el Xifra a través d'accions com una disminució de ràtios i dotant-lo de recursos extraordinaris.