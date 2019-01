Xarim Aresté actua a l'Estació Jove per encetar una nova edició del Mostrar't

L'Estació Espai Jove inaugurarà aquest vespre una nova edició de Mostrart amb un concert de Xarim Aresté (20.00 hores). Actuarà així per primer cop en aquest equipament municipal una de les cares més conegudes dels escenaris catalans, que presentarà el seu treball Polinèsies, un viatge per un univers alhora íntim i col·lectiu on cada cançó és una illa formada per mil illes diferents. A més Aresté presentarà també l'EP Groc, marcat per la presa de consciència política.

De teló de fons al concert, es podrà veure una anticipació de les exposicions que acollirà l'Estació entre gener i juliol de 2019. Aquests primers mesos de l'any l'equipament acollirà les mostres «V Skateboards – HDLR» (il·lustració), a càrrec d'Mack's Uve, del 21 de gener al 22 de febrer i «Delicadesa» (fotografia), de Marina Saenz de Pablo, del 25 de febrer al 29 de març.