El PP exigeix la constitució del Consell Municipal de Seguretat

El PP de Girona ha presentat una moció que es debetrà dilluns al ple per reclamar a l'equip de Govern que constitueixi i posi en funcionament de manera immediata el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Girona. Aquest òrgan consultiu tindria la finalitat d'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat.

La portaveu del grup, Concepció Veray, va recordar que aquesta moció ja va ser presentada pel PP i aprovada en el ple del 8 de febrer de 2016. «En la moció ens marcàvem com a termini màxim per a la creació d'aquest Consell tres mesos però la realitat avui, gairebé tres anys després, és que segueix sense estar creat, fet que posa de manifest la manca de voluntat política de l'actual equip de Govern per donar compliment a la moció aprovada», va lamentar.

Per tot plegat, Veray va assegurarque «si el Consell ja estigués en funcionament, segurament tampoc estaríem parlant ara de la manca de previsió en l'organització de la plantilla de la Policia Municipal, ja que entre tots plegats hauríem treballat en aquest assumpte», va exposar.