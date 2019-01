Tres joves talents catalans es formaran al Celler de Can Roca amb una Beca BBVA

Josep Queralt, Andrea Caiazzo i Júlia Cordovilla inicien la seva Beca BBVA de Gastronomia al Celler de Can Roca, fruit del projecte conjunt posat en marxa per BBVA i el restaurant de Girona. Durant la seva estada de quatre mesos al Celler de Can Roca, els tres joves estudiants del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Barcelona (CETT), tindran l'oportunitat de formar-se amb un equip que busca l'excel·lència cada dia en el seu treball.

Els tres guanyadors catalans de les Beques BBVA de Gastronomia van ser els afortunats entre un grup de 13 candidats estudiants del CETT. Ells van ser seleccionats, el passat mes de juny, pels germans Roca després de treballar braç a braç amb ells durant un servei de sopar en el que van realitzar una reinterpretació avantguardista de la tradició culinària de Catalunya.

En Josep Queralt (Ulldecona, 1996) i l'Andrea Caiazzo (Barcelona, 1990) realitzaran la beca a la cuina del Celler tutelats per Joan Roca, Jordi Roca, i el seu equip de cuina. D'altra banda, la beca de serveis de restauració és per a la Júlia Cordovilla (Blanes, 1994), que atendrà la sala del reconegut restaurant de Girona, dirigit per Josep Roca.

El Josep, l'Andrea i la Júlia es mostren orgullosos d'haver aconseguit el somni de formar-se entre els fogons més desitjats del món, els del Celler de Can Roca. Per a ells, és tot un repte demostrar els seus coneixements, aprendre molt més i assolir l'excel·lència.

Amb les Beques BBVA de Gastronomia, joves promeses de la cuina tenen l'oportunitat d'avançar en la seva formació amb una estada de quatre mesos al Celler. Aquesta iniciativa reforça l'eix social, formatiu i gastronòmic del projecte conjunt de BBVA i El Celler de Can Roca. Una aliança que es va forjar el 2013, inspirada en uns valors compartits: la innovació, la creativitat i l'esperit de superació.

Des que BBVA va iniciar la col·laboració amb El Celler de Can Roca el 2013, el banc ha becat gairebé 30 estudiants de tot el món. A l'última etapa del projecte, desenvolupada a Espanya, han passat pel restaurant de Girona 15 estudiants, guanyadors de les Beques BBVA de Gastronomia a Galícia, el País Basc, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid.

La blanenca Júlia Cordovilla afirma que li emocionava tant pensar que cada vi tastat tenia una raó de ser, que això la va motivar a estudiar el Curs de Sommelier al CETT. Així es va despertar la seva inquietud per conèixer les històries i detalls que transcendeixen en el vi.

Aquesta jove de Blanes, ha atès les sales del Restaurant Malengies, al seu poble natal, i les del Grup Sagardi o d' AN Grup. Recentment ha exercit, a més, de tècnica de vins al Restaurant Gaig (una estrella Michelin) i ha compaginat els estudis amb la dedicació professional a Monvínic, un centre de divulgació de la cultura del vi.