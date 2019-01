Amics de la Gent Gran alerta de l´augment d´avis que viuen i se senten a sols a Girona

La Fundació Amics de la Gent Gran alerta que cada vegada hi ha més avis que viuen sols a Girona. En concret, calculen que una de cada deu persones de més de 65 anys no té companyia a casa. L'entitat explica, però, que «viure sol no vol dir sentir-se sol», però tot i això, deixen clar que un 10% és una xifra «molt alta».

La responsable territorial d'Amics de la Gent Gran de Girona, Mariona Pélach, assenyala que el principal motiu és el «canvi d'hàbits» de les famílies els dar­rers anys. «Moltes vegades hi ha parents que viuen a la mateixa ciutat però l'ancià passa molta estona sol. Aquest és el sentiment que intentem evitar», comenta Pélach. Amics de la Gent Gran forma voluntaris perquè convisquin dues hores a la setmana amb un dels avis que els hi deriven els Serveis Socials.

A Girona un 10% de les persones majors de 65 anys viuen soles. Aquesta xifra ha anat incrementant-se els últims anys i tot plegat ha portat a que cada vegada hi hagi més persones que se senten soles i necessitin el servei que presten fundacions com Amics de la Gent Gran, que des de fa un any i quatre mesos s'ha instal·lat a Girona per atendre els casos d'avis que necessitin companyia.

Són ancians com la Rosa que viu en un pis del barri de Sant Narcís. Cada setmana rep la visita de la Pilar, una voluntària que passa unes hores amb ella.

Es tracta de xerrar i explicar-se com ha anat la setmana i, si el temps ho permet, anar a passejar.

«Abans em passava mesos sense baixar al carrer, perquè no em sentia segura. Ara ens reunim amb la resta d'avis i la fem petar», assenyala la Rosa, que agraeix la companyia que li fa la Pilar i recomana a tots els avis que estiguin en una situació similar que demanin aquest servei.

La Pilar és la persona que des de fa un any visita la Rosa i reconeix que per a ella també és «molt gratificant».

«És bonic poder compartir una estoneta de vida amb una altra persona, ens posem al dia i ens expliquem coses. Això et realitza molt», concreta.

El cas de la Rosa és un dels més habituals a Girona. Es tracta d'una àvia que viu sola i, malgrat que té família a la ciutat, passa la majoria del dia sense companyia. «A vegades pensem que la gent gran que té familiars a prop no pateix el problema, i això no és així», assenyala la Pilar.

Durant les dues hores setmanals que comparteixen, la Pilar i la Rosa parlen i s'expliquen experiències que han viscut durant la setmana. A més, es troben amb altres persones que estan en la mateixa situació. «És com tenir una colla nova», diu la Rosa.

Derivats dels Serveis Socials

La responsable territorial d'Amics de la Gent Gran de Girona, Mariona Pélach, explica que la majoria de les persones que atenen els venen derivades des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona.

Tot i això, Pélach explica que la clau és «el treball en xarxa» que fan amb altres fundacions i associacions per detectar casos de persones que viuen soles.

«El més important és que no siguem imprescindibles, i que tinguem la capacitat per detectar aquells casos que corren el risc de sentir-se sols», afegeix Pélach.