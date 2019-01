Comencen les obres per descongestionar la nova zona comercial de l'Avellaneda

Les obres d'ampliació de la sortida de la C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols que connecta amb la rotonda de la carretera Barcelona a la zona de l'Avellaneda ja han començat. La futura obertura de Leroy Merlin als terrenys de Can Turon comportarà un augment de trànsit en aquesta zona, fet que va portar el consistori gironí a obligar aquest establiment de bricolatge a millorar la xarxa viària d'aquest punt.

Fa unes setmanes es van tallar els arbres que hi havia a la zona i fa pocs dies que ja han començat els treballs d'arranjament del terreny. Les actuacions, que són assumides per l'establiment de bricolatge i tenen un cost de 632.275 euros, consisteixen en dues parts importants i duraran aproximadament tres mesos.

La primera és el desdoblament de la sortida de la C-65 en direcció Sant Feliu de Guíxols que connecta amb la rotonda de Barcelona a la zona de l'Avellaneda. Aquesta via en pendent passarà de tenir un carril a tenir-ne dos.

Per altra banda, es crearà una nova via al costat que enllaçarà directament amb l'N-IIa que va fins a Fornells de la Selva i, per tant, reduirà el trànsit de la rotonda. A més, aquesta nova carretera permetrà entrar a la zona de Leroy Merlin i a on recentment s'ha obert un supermercat Esclat.