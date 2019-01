Les entitats socials han atès unes 7.200 persones a Salt durant l'any 2018

Les quinze d'entitats socials de salt, que ara s'han unit en una taula d'intervenció, van atendre unes 7.200 persones al llarg de l'any passat. És una dada que es va donar a conèixer en la presentació de la Taula d'Entitats Socials de Salt (TESS), que engloba associacions i fundacions de diversos àmbits. Les actuacions es van fer en base a 67 projectes o serveis diferents i amb 106 professionals i 164 voluntaris. La major part dels 67 serveis eren del sector socioeducatiu (28 projectes) i del laboral (16). També n'hi va haver de l'àmbit laboral (10), de salut (5) i benestar (5), d'habitatge (4) i del psicoterapèutic (3). Tot plegat va suposar uns 2,8 milions d'euros en recursos econòmics invertits.



Els objectius

En la presentació es va explicar que entre els objectius de la taula hi ha la d'«augmentar l'impacte positiu en la intervenció social que es realitza en el territori», participar activament i transmetre «un discurs conjunt com a entitats del tercer sector en espais comunitaris» i afavorir la comunicació i informació en relació als programes i accions que porten a terme, així com les xarxes en les quals participen.

La taula vol «potenciar el treball en xarxa i el desenvolupament de sinergies de treball compartides per tal de millorar l'acompanyament de les persones del municipi» per tal de fer «un pas endavant en la cultura del treball col·laboratiu posant al centre de l'acció les persones del municipi».

«Tots els que formem part del territori tenim el nostre grau de corresponsabilitat en construir un territori més just i inclusiu. La cohesió social és fonamental per traçar el camí cap al benestar i per enfortir el teixit ciutadà des d'una perspectiva igualitària, sostenible i plural», s'ha indicat des de la taula.

En la presentació de la taula, a l'Hotel d'Entitats, hi va intervenir el director de Fundació Marianao, Josep Torrico, que va parlar de la importància del treball en xarxa per la transformació social del territori.

La taula està formada per Càritas, el Casal dels Infants, Creu Roja, la Federació Catalana de Persones amb Discapacitat Física, la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Fundació Intermedia, el Grup Fundació Ramon Noguera, Fundació Astres, Fundació Ser.Gi, Fundació Atenea, la Fundació Gentis, Associació Educativa NouSol, Cooperativa Suara, Associació per la Recerca i l'Associació Social Vince.