Salt inicia els Consells de Barri per fomentar la participació

L'Ajuntament de Salt iniciarà aquesta propera setmana els Consells de Barri per fomentar la participació ciutadana. Es tracta d'unes trobades entre els responsables tècnics i polítics de l'Ajuntament i la ciutadania per tal de parlar i treballar sobre diferents projectes de la vila.

La campanya començarà aquest dimarts 22 de gener amb el Consell de barri del sector sud (on s'inclouen els barris del Pla, la Maçana, Sant Cugat, Mas Masó-Hospital). En ell es parlarà sobre com millorar la convivència al passatge Talleret; la mobilitat de vehicles i la senyalització de la zona del Mas Masó i l'Hospital Santa Caterina; així com de l'aparcament al carrer Pla de Salt. La reunió tindrà lloc a les set de la tarda a l'Escola Les Deveses.

Les trobades continuaran el dijous 24 de gener amb la reunió del sector centre (barri Centre) a l'escola La Farga. Entre diferents qüestions es tractarà sobre l'ús de la plaça Llibertat i l'ús dels contenidors. Per altra banda, la setmana del 28 de gener al 3 de febrer tindran lloc dos consells més per tal de parlar de les qüestions de la resta de barris.