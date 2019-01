La Policia Municipal de Girona rep un reconeixement per la seva tasca de mediació

La Policia Municipal de Girona rebrà aquest vespre el Premi ADR i Mediació a la millor pràctica en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes impulsada per l'Administració local de Catalunya. Concretament, el guardó reconeix la bona feina feta per la policia gironina amb el projecte Facilitadors 3.0.

La iniciativa Facilitadors 3.0 va néixer el 2016 amb l'objectiu de detectar els conflictes, sobretot en l'àmbit del ciberassetjament, en les escoles i els instituts de Girona. En el marc del projecte, des de la Policia Municipal es forma a diversos alumnes de cada centre perquè siguin referents en el seu institut o escola per a la resta d'alumnat a l'hora de denunciar casos de ciberassetjament o d'assetjament. Aquests alumnes referents, o facilitadors, comuniquen després a la Policia els casos que els arriben.

Els premis ADR i Mediació, que aquest any atorga per primera vegada el Departament de Justícia, reconeixen l'originalitat i la innovació de les experiències més interessants dutes a terme en mediació entre l'1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2018. Els premis tenen com a objectiu promoure, reconèixer i divulgar les millors recerques teòriques i les millors experiències pràctiques a Catalunya en matèria de resolució alternativa de conflictes.

El lliurament dels guardons es farà avui a 18 h al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Barcelona i, per part de l'Ajuntament de Girona, recollirà el premi la sotsinspectora de la Policia Municipal, Irene Alcaide, coordinadora del projecte Facilitadors 3.0.

Els premis reconeixeran també la tesi doctoral "Cap a una escola justa: la incorporació de la justícia restaurativa a l'àmbit escolar", de la mediadora Mònica Albertí; el treball de recerca "La mediació ambiental en l'àmbit estatal", de l'advocat Ramón Nadal, i l'app contra l'assetjament escolar de l'empresa B-resol.