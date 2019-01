El cap de la Policia Municipal de Girona veu les jubilacions anticipades com a oportunitat per reorganitzar el cos

El cap de la Policia Municipal de Girona, l'inspector Joan Jou veu les jubilacions anticipades que viurà el cos al llarg d'aquest any com a una oportunitat per reorganitzar el cos.

Des del 2 de gener, els agents que hagin treballat 35 anys i sis mesos en una policia local poden jubilar-se a 59 anys. Aquesta mesura suposarà que moltes de les policies locals gironines, que estan envellides, es trobin que si no es fan noves convocatòries, quedin amb menys efectius.

Aquest és el cas de Girona, on desapareixeran 25 persones, entre comandaments i agents que s'han acollit a la mesura.

Durant la diada de la Policia Municipal celebrada a l'auditori de La Mercè, l'inspector ha felicitat els que anomena ell com "jubiletes" que enguany s'acullen a la jubilació i ha assegurat que cal cobrir les places i veure-ho com a una oportunitat.

Ha reconegut però que són un gran nombre de persones que deixaran de treballar al cos en un període curt de temps. I ha afegit però que això suposarà "canvis en la manera de treballar i gestionar" que potser s'haurien fet de forma més lenta però que ara caldrà fer amb un període més curt de temps.

La policia durant el 2018 va rebre 46.000 trucades al telèfon que té a disposició de la ciutadania i d'aquestes, la majoria de trucades van ser per informació però amb tot, 20.000 van acabar en actuacions sobretot per temes de seguretat viària i civisme.



Reorganitzar-se i readaptar-se

Per aquest motiu, Jou ha destacat que estan obligats com a cos policial a haver de saber què vol la ciutat i analitzar cada barri "per ser més eficient i eficaç". I que l'objectiu d'aquesta policia local és el "benestar de la ciutadania" i per això, ha assegurat estan obligats a reorganitzar-se i readaptar-se.

Jou ha afegit que la policia de Girona aposta per la proximitat i que això no passa només per "l'apropament" i ha encoratjat als membres del cos a participar de la reorganització i sentir-se satisfets de participar de la policia.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas per la seva banda ha assegurat que malgrat que serà un any de "trasbals" pel cos es repensarà el model i s'apostarà per la proximitat. I que davant d'això no pot amagar que per l'ajuntament "són moments complexos perquè estarem amb menys recursos humans per destinar ciutadania. N'hem de fer de la necessitat, virtut". Per això també veu com a oportunitat les 25 jubilacions previstes per a un "nou model de policia" i diu que enguany hi ha un repte que és "repensar" el cos.

I assegura que això serà un "trasbals" intern per al cos i ha assegurat que enguany es preveu incorporar més agents i que la feina feta amb noves places durant l'any passat "ha permès reaccionar més de pressa a les jubilacions". També ha anunciat que la remodelació dels vestidors de la comissaria de Girona serà una realitat aviat, ja que s'han adjudicat els treballs.

Foto de família dels guardonats - Ajuntament Girona

Madrenas ha afegit que Girona ha assolit els 100.000 habitants, una xifra que porta a nous reptes i a consolidar models de referència. I ha afegit que el cos policia local està molt ben valorat i que quan va als barris "els gironins volen més policia i és el millor símptoma que sou un cos estimat, respectat i ben valorat. I afirma que s'apostarà per un model de policia moderna i que no implicarà posar un policia a cada cantonada sinó que "aconseguir que a menys cantonades calgui un policia".

Per segon any consecutiu, l'acte s'ha fet de caràcter més íntim i on només hi havia sobretot presència de membres del cos de la Policia Municipal de Girona i familiars. Per tant, no hi havia presència -com passa des de l'1 d'octubre de 2017- d'altres cossos i forces de l'Estat o els Mossos d'Esquadra.

En l'acte s'han donat diversos guardons i medalles a membres del cos i la societat civil. Se n'han entregat tant per la seva pertinença al cos durant molts anys com també per actuacions meritòries. En especial, enguany s'ha premiat a un agent de la Unitat Canina Municipal, la qual compta amb més de 3.000 actes aixecades i 70 detencions. També s'ha guardonat la gossa Blanca.