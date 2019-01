Convoquen per al 3 de febrer una manifestació a Girona contra la caça

La Plataforma NAC (No a la Caça) ha convocat una manifestació a multitud de ciutats de l'Estat espanyol per al 3 de febrer amb l'objectiu d'unir-se en «un crit» contra la caça. Ara mateix hi ha 35 poblacions adherides, entre les quals hi ha Girona. A la manifestació s'hi han adherit diverses entitats animalistes. A Girona, el recorregut començarà a les dotze del migdia des de l'esplanada de La Copa, al parc de la Devesa. El recorregut de la protesta passarà, si no hi ha canvis, per vials com l'avinguda Josep Tarradellas i el passeig d'Olot i acabarà al parc Central, on hi ha les estacions del tren convencional, del TAV i d'autobusos. Segons la plataforma es vol reclamar «un no rotund a la caça». Consideren que ni les preses ni els animals considerats «armes» (com ara llebrers, per exemple), mereixen patir per la «simple diversió humana». A Catalunya també hi ha manifestacions previstes, de moment a Barcelona i a Lleida. La plataforma és una associació apartidista, aconfessional i antiespecista sense ànim de lucre, que vol «conscienciar i promoure el respecte i els interessos individuals dels animals no humans, especialment aquells relacionats amb la caça, així com fer valer i ampliar els seus drets».