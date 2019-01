Jutgen un acusat d'abusar sexualment de la seva neboda menor d'edat a Salt

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat d'abusar sexualment de la seva neboda de manera continuada quan aquesta tenia entre 5 i 7 anys. Els fets van ser denunciats el 2017, quan una mestra de l'escola de la nena la va sentir explicant els fets a una amiga seva.

El processat s'hauria estat aprofitant presumptament de la menor en diverses ocasions, quan acudia al seu domicili de Salt. Allà, mentre la mare es trobava a la cuina, l'home li realitzava tocaments a les zones íntimes. En algunes ocasions l'hi llepava i, fins i tot, l'havia arribat a penetrar. En un dels episodis relatats als escrits d'acusació, s'explica que també la va obligar a veure un vídeo de caràcter pornogràfic mentre eren tots dos a la seva habitació.

Durant la vista, l'acusat va negar tots els fets i va assegurar que mai havia tocat la menor. L'home va explicar que, la majoria de vegades, «sempre estaven amb més gent» i que jugava per igual amb ella, com amb el seu germà petit. Els progenitors de la menor es van negar a declarar.

Pel que fa a la pericial, el psicòleg va apuntar que el relat de la nena presentava una «consistència lògica» i va afegir que «no hi havia una intencionalitat al darrere». També les metges que la van explorar li van donar credibilitat, afegint que, malgrat que no hi hagués lesions, això no volia dir que no s'haguessin produït els abusos.

Per tots aquests fets, el fiscal demana una pena de presó de 14 anys i mig per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, 8 anys de llibertat vigilada i que durant tot aquest temps no es pugui acostar a menys de 500 metres de la nena. També requereix una indemnització de 30.000 euros. Pel que fa a la defensa, aquesta en sol·licita l'absolució.