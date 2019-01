Salt avaluarà la idoneïtat de formar part del Consorci de Benestar Social

Salt celebrarà un ple extraordinari per parlar sobre la situació actual dels serveis socials i per avaluar la idoneïtat de formar part del Consorci de Benestar Social. Així es va aprovar ahir en el ple amb els vots a favor de Canviem Salt, Cs, PxC, PSC i els tres regidors no adscrits i militants del PDeCAT, amb l'abstenció de l'equip de govern (ERC i IPS-CUP).

L'objectiu és posar sobre la taula l'estructura i funcionament del Consorci de Benestar Social Salt-Gironès, entitat que des del 2006 té les competències muncipals dels serveis socials de Salt. La falta de recursos i la inseguretat amb la qual treballen els professionals de l'ens (l'any passat una dona va ser apunyalada per un usuari del servei) van portar el grup de Canviem Salt a presentar ahir una moció per demanar un ple extraordinari per parlar sobre la situació d'aquesta entitat. Una proposta que va ser ben rebuda per tots els grups municipals.

La regidora del PSC i membre de la junta del Consorci Yasmina Abad va lamentar el «passotisme que hi ha» a la junta, on «no es parla de serveis socials i on no hi ha cap projecte ni estratègia definida». «Cal un lideratge i això ho ha de fer l'Ajuntament», va matisar. En paral·lel, el portaveu de CiU, Jaume Torramadé, va mostrar el suport del seu partit a avaluar l'estructura del Consorci, així com a estudiar si formar part d'aquesta entitat ajuda o no Salt. «Estar dins del Consorci va ser una imposició de la Generalitat, més concretament d'Anna Simó (ERC)», va recordar Torramadé, afegint que cal avaluar si «compartir recursos amb altres poblacions gironines beneficia Salt».

Per altra banda, el govern de l'Ajuntament va abstenir-se de la moció perquè va considerar que abans de convocar el ple extraordinari s'ha d'organitzar una junta de portaveus -o una reunió de regidors- per tractar la qüestió amb professionals de l'àmbit dels serveis socials. «Cal construir un primer debat amb experts perquè ens il·lustrin sobre el tema i que després cada partit presenti el seu projecte», va explicar el regidor d'ERC Àlex Barceló. D'aquesta manera, l'equip de govern es va comprometre a convocar una comissió.

La part anecdòtica del ple va arribar de la mà dels portaveus de Cs, Atilano González, i Canviem Salt, Wilder Alfonso Palacio, que van originar una picabaralla per possible «robatori» d'iniciatives. Els dos grups van presentar per separat una moció semblant, que és la creació d'una aplicació perquè la ciutadania pugui fer arribar incidències.