Els taxistes gironins faran viatges gratis per protestar contra les llicències VTC

Els taxistes de Girona, Salt i Sarrià de Ter han començat a fer aquest dimarts serveis gratuïts per protestar contra l'amenaça de les llicències VTC. La protesta es farà cada dimarts i dimecres entre les onze i les dotze del matí i les set i les vuit del vespre. En aquestes hores, quan el client pugi al taxi, se l'informarà que el trajecte serà gratuït i els conductors explicaran perquè lluiten contra l'augment de llicències de VTC. El president de Gitaxi, Fernando Samitier, ha detallat que "la intenció és orientar l'opinió pública" sobre el conflicte. La proposta s'ha votat aquest dimarts al matí en una assemblea en què hi ha participat gairebé la totalitat dels conductors de l'àrea metropolitana de Girona.

Els taxistes de Girona, Salt i Sarrià de Ter han decidit convocar una protesta en contra de les llicències VTC, però han optat per portar a terme unes mobilitzacions totalment diferents a les que s'estan fent a Barcelona. En aquest cas, cada dimarts i dimecres entre les onze i les dotze del matí i les set i les vuit del vespre oferiran trajectes urbans gratuïts. En el moment en què una persona pugi en un taxi durant aquestes franges, el conductor li comunicarà que el viatge serà gratuït. Durant el trajecte, els taxistes aprofitaran per explicar el seu punt de vista d'aquest conflicte.

El president de Gitaxi, Fernando Samitier, ha detallat que "la intenció és orientar l'opinió pública". Samitier ha afirmat que busquen una manera de "compensar" els clients que es veuen "agreujats pels serveis mínims" del servei de taxi durant la convocatòria de vaga. A més, el president del col·lectiu també ha aprofitat per aclarir que l'explicació dels taxistes durant el trajecte és un bon moment perquè la societat sàpiga els motius del conflicte "de primera mà".

En paral·lel a aquesta protesta, el president de Taxi de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Guillermo Castell, ha avançat que els conductors de Girona que tinguin festa "baixaran fins a Barcelona" fent una marxa lenta per "donar suport" als taxistes de la capital catalana. De fet, des d'aquest cap de setmana, ja hi ha algunes persones que ho han fet.

Fernando Samitier ha matisat que el col·lectiu no està en contra dels cotxes VTC. El president de Gitaxi ha remarcat que "les VTC han existit i han d'existir" ja que aquests vehicles fan un tipus de "serveis complementaris" als dels taxis. De fet, Samitier ha recordat que els VTC estan pensats per "persones que no volen demanar un taxi" i busquen un servei "de luxe". De tota manera, el president creu que s'han donat massa llicències i que això ha comportat que alguns dels cotxes VTC ha acabat fent serveis pròpiament del taxi.



Assemblea a la plaça d'Espanya

Aquesta mobilització s'ha aprovat aquest dimarts al matí a la plaça d'Espanya de Girona, en una assemblea convocada per Gitaxi, Taxi de Girona, Salt i Sarrià de Ter i el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC). En ella hi ha participat gairebé la totalitat de les més de 80 llicències que hi ha entre els tres municipis gironins. Tots ells han acordat fer aquesta protesta.

Una de les taxistes que ha secundat la proposta, Angelica Bello, ha afirmat que el seu col·lectiu està en "desavantatge" davant de les condicions que tenen els VTC. De fet, Bello ha assegurat que plataformes com Uber i Cabify "paguen els seus impostos fora" de l'estat espanyol i això posa en risc alguns serveis com ara "la qualitat de la sanitat o l'educació".



Un 20% menys de serveis amb l'arribada de nous VTC

La taxista ha avançat que es preveu que a l'estiu arribin uns 20 cotxes amb llicència VTC a Girona. Això podria afectar amb la reducció "d'un 20% de la feina, com a mínim". Angelica Bello ha afirmat que els cotxes amb llicència VTC "tenen mobilitat absoluta" perquè "potser estan a Barcelona i pugen a Girona perquè hi ha un congrés", mentre que els taxis tenen una restricció geogràfica i només poden treballar dins del municipi on tenen la llicència.

Per això han optat per mobilitzar-se també a la ciutat de Girona. La taxista gironina ha avançat que si no protesten "el taxi, com a tal, desapareixerà". Angelica Bello ha posat l'exemple de "Canadà o els Estats Units" en què les grans plataformes ja s'han fet amb bona part del mercat i han deixat al servei de taxi en un segon terme. Això ha provocat un augment dels preus, ja que no hi ha cap administració que ho reguli.

De fet, el president de Gitaxi ha detallat que aquest augment de preus ja s'està produint a Barcelona, durant les protestes dels taxistes. Fernando Samitier ha assegurat que aquests dies les plataformes com Uber "cobren dos o tres vegades més del que val" cada trajecte.