Tota l´oposició força el vicealcalde a explicar-se pels talls de llum a Girona

El ple municipal de Girona va debatre set mocions, la més candent de les quals va ser la darrera, en què tota l'oposició reclamava que el vicealcalde i responsable del sector, Eduard Berloso, s'expliqui, el mes vinent, pels talls de llum en diferents barris. Al ple hi havia veïns de Torre Gironella afectats pels problemes amb el servei. Mentre es debatia el punt, quatre carrers del sector Est estaven a les fosques, segons va indicar la portaveu socialista, Sílvia Paneque. Al final, fins i tot l'equip de govern de CiU va votar a favor de la proposta. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va dir que estaven «encantats de parlar-ne» i que la «transparència és imprescidible».

Els veïns van aplaudir cada intervenció de l'oposició. Per ordre, Concepció Veray (PP) va lamentar els «talls de llum que pateixen de manera indiscriminada els veïns de diferents barris» i que era el moment de donar explicacions. Míriam Pujola (Ciutadans) va criticar la inacció continuada de l'equip de govern. Sílvia Paneque (PSC) va indicar que l'equip de govern estigmatizava» barris i els tractava com a «delinqüents». Es referia a unes declaracions anteriors on Madrenas va assegurar que el problema era «l'altíssim i gravíssim nivell de frau». Laia Pèlach (CUP) va recordar que davant els talls continuats l'Ajuntament hauria d'actuar per iniciativa i va lamentar que es tracti els afectats com a «habitants de segona». Maria Mercè Roca (ERC) va criticar que no es planti cara a una empresa que guanya «molts milions» i que és incapaç d'oferir un bon servei.

L'alcaldessa va negar que mai hagi dit que tot un barri eren uns «delinqüents» però que era una «hipocresia» negar que unes «poques i concretes» persones fan activitats il·lícites i que «juguen amb la vida dels seus veïns». Va recordar les accions que s'estan portant a terme per sectoritzar els barris afectats i que esperava que quan Berloso d'aquí a un mes s'expliqui hagin desaparegut la majoria de problemes.



Bus escolar, policia i aigua

El ple va aprovar altres mocions per unanimitat. Per una banda, una del PSC per instar la Generalitat a facilitar el transport escolar gratuït als alumnes amb centre docent al mateix municipi llunyans de casa. També una del PP que reclama constituir i posar en marxa el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, en base a la moció del mateix partit aprovada el 6 de febrer de 2016. El govern va admetre que primer han volgut prioritzar les taules de seguretat. També una d'ERC-MES per facilitar el tràmit per tenir un descompte en el preu de l'aigua a les famílies nombroses.

Una altra moció aprovada, amb crits de membres de la plataforma + Barri - Pisos turístics contra el govern local, va referir-se a una moció de la CUP sobre habitatge. El text demanava que es destini el 30% dels edificis nous a habitatges de protecció oficial. Van tenir el suport d'ERC i el PSC, però Ciutadans es va abstenir i el PP i CiU hi van votar en contra. Eva Palau (CiU) va admetre que amb l'habitatge hi ha un «problema a tot el país» i que era «injust» dir que no s'estava fent res. Laia Pèlach (CUP) va lamentar que l'equip de govern es volgués negar a «explorar propostes».

No va prosperar la moció de Ciutadans (Cs) que demanava estudiar si es poden posar videocàmeres a les estacions de Girocleta per la seguretat dels usuaris i dels vehicles. Només va tenir el suport del PP. ERC i el PSC es van abstenir i la resta hi va votar en contra. Finalment, es va aprovar una moció de rebuig a les detencions del 16 de gener de diferents militants independentistes, amb el suport de CiU, ERC i la CUP i el vot en contra del PSC, Cs i PP.