Un cas «greu» i «profundament preocupant»

La desaparició de material del Bloom va ser motiu de debat en el ple municipal de Girona aquest dilluns. La CUP i el PSC –que no era el primer cop que preguntava sobre aquest tema– van assegurar que es tractava d'un cas «greu», en paraules de Sílvia Paneque i «profundament preocupant», segons el cupaire Lluc Salellas. Mentrestant, l'equip de govern va exposar que han demanat al Parc Científic que faci un inventari sobre el material existent. Glòria Plana (CiU) va admetre que «sembla que falta material» i va recordar que hi havia un conveni de cessió del material signat amb el Parc Científic i que ara estan «intent fer complir el que es va pactar».

Aquest dilluns el primer que va intervenir per parlar d'aquest tema va ser Salellas. Va mostrar el document corresponent al decret d'alcaldia on es parla de la manca de determinat material que «ha desaparegut», segons el regidor de la CUP. El cupaire va explicar que aquest document no aclareix qui ha gestionat tot aquest equipament ni en quin punt s'està. Tot plegat «és un caos de gestió», va lamentar. «Quin tipus de responsabilitat es tindrà davant d'aquest desgavell?», va preguntar. I va concloure: «Què ens fa pensar que no passarà el mateix amb un altre projecte europeu?».

Mentrestant, Paneque va recordar que fa mesos ja va posar el cas en mans de la policia municipal i van preguntar per escrit a l'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament. La portaveu socialista va recordar que el material havia estat comprat per l'Ajuntament i va recordar que s'haurien d'haver fet responsables del material comprat. Finalment, va indicar que demanarien que Intervenció i Secretaria de l'Ajuntament actuïn sobre el cas.

Plana va recordar que el projecte europeu va tirar endavant amb un acord a tres bandes entre l'Ajuntament, el Parc Científic i la UdG i que en un conveni es va cedir el material al parc. Va exposar que diverses auditories ens havien posat «bona nota» i que «la resposabilitat de la gestió és bona». «Una altra cosa és el material», va admetre. Va reiterar que van cedir el material al parc i que han requerit al parc perquè faci l'inventari perquè troben a faltar material. «Estem pendents que ens passin la documentació», va concloure.