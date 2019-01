ERC de Girona incorpora a la presidenta de l'Associació de Veïns de la Devesa

Nova incorporació a la candidatura d'ERC de Girona per a les pròximes eleccions municipals. La presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Devesa-Güell, Maria Àngels Cedacers, se suma a la llista que encapçala Quim Ayats, integrada també per la periodista Marina Vinardell i l'excoordinador de l'ANC de Girona Àdam Bertran.

Cedacers és assessora gràfica i gestora de dinamització, programació i desenvolupament d'accions socials i culturals. És una persona molt arrelada al territori i forma part també de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona. Està implicada a la Xarxa de Dones de Girona i és també membre del Consell municipal d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Girona. "L'etapa en el món associatiu ha estat molt enriquidora per a mi. És on he pogut aprendre de tothom i m'ha permès gaudir de moments molt emotius i sentir l'escalf i l'estima de moltes persones", apunta Maria Àngels Cedacers.

La presidenta de l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell afirma que accepta "amb il·lusió" formar part de la llista d'Esquerra perquè considera que "estem en temps de canvis trepidants que demanen cada vegada més la participació de la ciutadania en la política". Per altra banda, el candidat a l'alcaldia, Quim Ayats, ha expressat la seva satisfacció per poder comptar amb Cedacers per "la seva implicació des del món associatiu, per la seva capacitat professional i per ser una gran persona que sap escoltar i entendre les necessitats de la gent". "Quan parlem que farem una llista representativa de Girona i quan diem que el nostre projecte naixerà des de la força dels barris és gràcies al compromís i la determinació de persones com la Maria Àngels Cedacers", ha apuntat Ayats.

"La política de barris ha de ser un gran pacte de ciutat. La resolució dels problemes demana la implicació de totes i tots per poder funcionar millor i ser capaços de materialitzar-ho. Posant il·lusió i empenta és segur que donarà resultats que valdrà la pena tant a curt com a llarg termini", ha afegit la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Devesa-Güell.

"És sobretot per aquesta manera d'entendre la política, des de la gent, des dels seus barris, que en Quim Ayats em dóna la confiança de què el seu mandat com a alcalde serà per fer una Girona de les persones i per a totes les persones, aquesta ha estat de sempre una prioritat per mi. Aquest nou repte em permet continuar treballant pels ciutadans i per la ciutat com he fet sempre" ha conclòs Cedacers.