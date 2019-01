L'Ajuntament prorroga sis mesos més la gestió de la ràdio pública a TV Girona

L'Ajuntament de Girona continua fent el plec de clàusules que ha de servir per obrir un concurs públic per a la gestió de la nova ràdio local de la ciutat i de caràcter públic. Mentrestant, ha decidit prorrogar la concessió temporal a la Televisió de Girona, en mans de l'exsenador convergent Joaquim Vidal, per tal que la gestioni sis mesos més. Els primers sis mesos ho va fer per 15.000 euros. Inicialment, l'equip de govern va assenyalar que volia que les emissions comencessin l'1 de gener ja amb la nova concessió.

No obstant això, fa pocs dies, per decret d'alcaldia, s'ha decidit tirar endavant la pròrroga. Aquest fet ha estat criticat per la CUP- Crida per Girona. El cupaire Lluc Salellas va acusar el govern local i la tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, de «mentir» ja que ni tan sols s'ha fet el concurs per adjudicar el servei a la millor oferta dels qui s'hi mostressin interessats, quan mesos enrere se'ls demanava que hi donessin suport com a mesures per fer possible aquesta data.

En els darrers mesos s'han fet diferents tràmits per engegar l'emissora que ha de ser el relleu de FEM Ràdio. Per exemple, al setembre es va aprovar el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal on es va decidir que l'empresa que obtingui el contracte per gestionar l'emissora ho farà durant dos anys i no com s'havia previst inicialment, per un any amb un segon prorrogable. Al novembre es va aprovar el pla de programació de l'emissora pública de ràdio municipal per al període 2019-2020 i el consell rector de l'emissora. Més tard també, el consell assessor.

Ara quedava el concurs per escollir l'empresa encarregada el servei públic de l'emissora de ràdio municipal. Per a la CUP es va tard i Salellas va preguntar com es podia saber que l'1 de juliol no tornaria a passar el mateix.

Però per a l'equip de govern s'està fent tot el possible. Planas va indicar visiblement molesta que per què el cupaire li havia dit que mentia, que «sempre vam dir que estàvem fent els tràmits amb la idea que comencés l'1 de gener», però va admetre que fer un plec de condicions d'una cosa nova no «és fàcil» però que els tècnics hi estaven treballant amb «ganes i valentia». Va recordar que aquests mateixos tècnics treballen en altres coses a part del plec del concurs de condicions de la ràdio. Planas va dir que potser estarà «al febrer o al març» però que «mentrestant la ràdio segueix existint i seguirà fent-se». I va etzibar a Salellas: «És molt fàcil venir aquí a manar i exigir però no posar-se a fer-ho».