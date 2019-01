Montjuïc exigeix més presència policial al barri carrers

Els veïns de Montjuïc exigiran a l'Ajuntament de Girona més presència policial al barri per l'augment de robatoris que han detectat en els darrers mesos. Així ho van acordar en la reunió celebrada el passat dissabte al local de l'Associació de Veïns de Montjuïc. Com a accions, van acordar denunciar aquesta situació a la pàgina web del consistori i, si calgués, fer una concentració a la plaça del Vi. Durant la reunió els veïns també van criticar que la «taula de seguretat» deixa de funcionar a les 9 de la nit i no permet avisar la policia d'un incident que passa a la nit. van omplir el local de l'AAVV del seu barri per tractar de la seguretat als seus carrers.

Ja fa anys que aquest problema amoïna, i molt, als habitants d'aquest sector de la ciutat. Però aquests darrers mesos les visites dels lladres a molts domicilis ha estat d'una freqüència mai vista abans fins a esdevenir una situació d'autèntica alarma social.

Les propostes dels veïns van ser diverses, però la que va despertar un consens pràcticament unànime va ser la d'exigir a l'Ajuntament més presència policial als carrers.

Fa temps que això ja s'ha anat discutint amb el consistori, però fins la data només de manera puntual (quan hi han queixes o eleccions a la vista) s'han vist guàrdies o agents cívics segons varen manifestar alguns veïns.

Fins i tot, en la mateixa tonalitat, es va comentar el fet que la "taula de seguretat" que va engegar fa un temps l'Ajuntament, acabava el seu horari a les 9 de la nit i si a partir d'aquesta hora es registrava un incident només ho podies comentar el dia següent.

Els veïns van acordar de forma assembleària i sense cap vot en contra iniciar un seguit d'accions que anirien des de la denuncia d'aquesta situació a la pàgina web del consistori, fins arribar, si calgués, a concentrar-se una tarda a la Plaça del Vi.