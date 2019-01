Tota l'oposició insta el Govern a treure els barracons de tres centres de Salt

Tota l'oposició va instar ahir el Govern de la Generalitat a eliminar els barracons de l'Institut Salvador Sunyer, l'Escola Les Arrels i l'Escola Gegant del Rec de Salt. Els grups parlamentaris Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i la CUP van votar a favor de la proposta de Cs presentada ahir a la Comissió d'Educació del Parlament que exigeix construir els edificis que permetin eliminar els mòduls prefabricats de Salt. JxCat i ERC –el partit de l'alcalde de Salt, Jordi Viñas– es van abstenir.

Ciutandans va defensar la mesura posant en relleu que les escoles de Salt estan declarades per Educació com a centres d'alta complexitat i que, per tant, és més necessari comptar amb uns equipaments «dignes».

Crear un nou institut a Salt

Per altra banda, també es va aprovar instar el Govern a construir un nou institut a Salt amb els mateixos vots que a l'anterior punt. La mesura, proposada pel grup Socialistes i Units per Avançar, defensa que «cal un nou centre que assumeixi les noves línies de secundària assignades als ja massificats Institut Salvador Espriu i Institut Vallvera en el curs 2018-2019 i l'increment de línies previstes en els pròxims cursos segons les dades demogràfiques disponibles». També justifiquen el nou institut explicant que aquest permetria augmentar l'oferta d'estudis postobligatoris (batxillerat i cicles formatius), «insuficient davant l'augment del nombre de graduats d'ESO en els propers anys», exposen.

Per unanimitat tots els grups van defensar aplicar les mesures necessàries per reduir les ràtios d'alumnes per classe a les aules de Salt i ampliar els recursos de suport per a nens amb necessitats educatives especials.