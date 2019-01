La CUP denuncia "l'excessiva alçada" del nou edifici de les Hortes de Santa Eugènia

La CUP de Girona ha expressat el seu malestar pel procés d'urbanització de la franja perimètrica de les Hortes de Santa Eugènia. La formació considera que les dimensions i alçada de l'edifici que s'està construint a tocar de la via verda "han causat un impacte visual i paisatgístic que genera un dany irreparable a l'entorn natural".

Exposen que l'edifici en qüestió té una afectació directa a la zona de basses que hi ha a escassos metres del riu Ter, un tram protegit per la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, i per tant un impacte directe a la flora i fauna pròpia de la zona. La formació també posa en qüestió si aquest edifici compleix les normes recollides al Pla Urbanístic.

D'altra banda, la CUP denuncia que l'actual edifici, així com els supermercats i restaurants de menjar ràpid, generen "unes necessitats de mobilitat que afectaran la dinàmica natural de les Hortes i l'ecosistema fluvial". És en aquest sentit que el grup municipal reclama mesures correctores urgents i que es revisi a la baixa l'edificabilitat del pla urbanístic.



Mesures correctores

La CUP reclama que l'espai de les basses sigui protegit amb més vegetació i tanques perimetrals i que es millori la senyalització a fi i efecte de garantir la viabilitat dels ecosistemes que envolten la zona: basses, hortes, bosc de ribera i riu. Finalment, la formació recorda les lluites socials que hi ha hagut a Girona en defensa de les Hortes de Santa Eugènia i el riu Ter, "gràcies a les quals s'ha pogut preservar aquest espai de l'especulació urbanística". L'organització considera que "la dinàmica de creixement i la línia ideològica neoliberal de l'equip convergent de la ciutat, posen en perill la integritat d'aquest espai agrari i natural tan estimat pels gironins i gironines".