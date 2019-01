Deu restaurants participen a les jornades de la tòfona de Girona

Els cuiners membres del grup gastronòmic Girona Bons Fogons, així com diferents cuiners en representació d'altres col·lectius i indrets de la demarcació de Girona, van presentar ahir les tretzenes Jornades de la Tòfona de Girona. L'indret de la presentació d'aquest any van ser els jardinets de la Devesa. L'esmorzar va ser a base de botifarra de sal i pebre embotida amb tòfona fresca a la brasa sobre llesca de pa torrada i amb un toc de tòfona ratllada al moment per sobre, acompanyat dels diferents olis extraverges de nova premsada dels productors d'oli de la DO Empordà amb qui col·laborem anualment. Per regar-ho van fer-ho amb cava Revardit, el·laborat pels germans Vila, membres del col·lectiu. Les botifarres i la coca de pa torrada es van coure amb un fantàstic forn de carbó de la casa gironina Mibrasa.

Aprofitant aquesta trobada, hem presentat el nou membre de Girona Bons Fogons, en Jordi Rollan, nou xef del restaurant Divinum de Girona (que per raons personals d'última hora, no ha pogut ser-hi). Els restaurants que participaran a la campanya amb plats amb aquest producte són Àpats, el Celler de Can Roca, Duc de l'Obac, Egg Gastronomia, Massana, Occi, Divinum, la riera de Sant Martí Vell, Umai i Novara Hotels. Es faran del 23 de gener al 16 de febrer.