Girona acabarà fent aquest any el pla d'asfaltatge del 2018 perquè va ampliar-lo

n L'Ajuntament de Girona preveu fer a finals de març o a inicis d'abril les obres de pavimentació de tretze carrers que corresponien a l'any 2018. La raó esgrimida pel consistori és que s'han ajuntat dues fases per estalviar diners i això ha fet retardar tota la tramitació a l'hora d'iniciar el concurs públic per escollir l'empresa que ha de portar a terme els treballs. Segons el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, «hi ha hagut un endarreriment per poder estalviar diners».

El sistema per comptabilitzar els diners a pagar a l'adjudicatària per asfaltar i reparar carrers està establert en diferents conceptes com ara els metres quadrats en els quals s'actua però també amb la maquinària necessària i els desplaçaments per fer les intervencions. Si es feia en dues fases (vuit carrers a la primera i quatre a la segona) s'havia de fer doble pagament per alguns d'aquests conceptes.

En ajuntar-ho, hi ha un estalvi que permet que es puguin «pagar» més metres quadrats. O sigui, incloure més carrers a reasfaltar o a reparar.

L'Ajuntament ja havia fet públiques les actuacions en el paviment, per una suma de 264.487 euros, com a preu de sortida d'aquell concurs públic. Concretament, era entre els números 15 i 45 del carrer del Mas Jardí; a tot el carrer de Santiago Rusiñol; entre els números 27 i 35 del carrer de la Torre de Sant Joan; a tot el passeig de Canalejas; a tot el carrer d'Àngela Bivern; a l'alçada del número 8 del carrer Josep Maria prat; al tram entre la plaça de la Vila de Perpinyà i el carrer d'Antoni Varés i Martinell de l'avinguda de Josep Tarradellas; i reparacions a tot el carrer de Pedret.

Posteriorment, l'Ajuntament va rebre autorització per fer més inversions financerament sostenibbles i va decidir fer una segona fase d'obres per 184.049 euros. Afectaran, de nou, el carrer Pedret, on s'hi farà una capa de rodadura; el carrer del Cor de Maria, on es repararan els dos passos de vianants ; i els carrers de Sant Joan Bosco, Antònia Adroher, Francesc Artau i Narcís Monturiol, on es faran reparacions puntuals. També hi ha reparacions concretes d'asfalt del tram de l'avinguda Sant Narcís comprès entre els números 1 a 49. Es tracta d'una zona on hi ha una demanda veïnal de millores i de dignificació. Al final, el pressupost, sumant les dues fases, és de 425.000 euros, tot i que es pot rebaixar, segons les ofertes que facin les empreses interessades en els treballs.

Tot plegat té un cost global de 448.536 euros. Però hi ha 23.536 euros que ja consten en partides d'actuacions votades i aprovades en els pressupostos participats.

Més actuacions aquest any

Després d'aquest retard, les obres previstes per al 2018 s'acabaran fent l'any 2019. Això no vol dir, però, que aquest any ja no es facin noves obres de pavimentació; al contrari. Alcalà ha dit que ja estan treballant en el llistat de vials que consideren prioritaris per obrir un concurs ja sí per a aquest 2019.