Organitzen una formació oberta per a persones llogateres

El Centre Cívic Ter acull dissabte al matí una jornada de formació oberta organitzada per la secció de Girona del Sindicat de Llogaters. Amb la intenció d'involucrar el màxim de persones en la lluita activa per unes condicions d'accés al lloguer dignes, la trobada convocada pel sindicat comptarà amb la participació de persones expertes de la secció local del Sindicat de Llogaters de Barcelona. S'oferirà una formació sobre la LAU (llei del lloguer) i es definiran els punts clau per operar plenament com a sindicat i poder així fer front a casos «d'abús immobiliari i emergència habitacional llogatera».