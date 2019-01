El PSC reclama a l'Ajuntament que investigui la pèrdua de material del Bloom

El PSC ha sol·licitat a l'àrea d'Intervenció i Secretaria de l'Ajuntament de Girona que investigui la desaparició de material del Bloom, el centre de tecnologia 3D que va haver de tancar pels seus alts costos. Concretament, els socialistes demanen que s'informi sobre la contractació dels recursos humans, la fiscalització i justificació de factures i la compra i custòdia dels materials.

El grup municipal del PSC ha entrat una petició al registre del consistori gironí per demanar que iniciïn una revisió sobre el Bloom «davant la gravetat de la possible desaparició de material tecnològic vinculat a aquest projecte». A més, els socialistes també sol·liciten saber perquè aquest material «no ha estat mai inventariat», així com un llistat complet amb el valor de compra i el valor actual dels instruments.

Segons va avançar ahir Diari de Girona, l'Ajuntament de Girona té un problema entre mans a causa de la pèrdua de material del Bloom. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Glòria Plana, va demanar a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic que «requereixi al senyor Richard Hebert [en el seu moment director del Bloom] el retorn a les instal·lacions del projecte Clúster TIC-Mèdia dels materials retirats per aquest segons li consta a l'administrador concursal del Parc Tecnològic i alhora proporcioni una relació detallada d'aquests».

Una pèrdua de material que el PSC tenia ja sota sospita, igual que la CUP. Fins i tot, la portaveu socialista Sílvia Paneque va informar dels fets a la Policia Local. Ara el seu grup demana a l'Ajuntament que emeti un informe sobre el desenvolupament del centre tecnològic. Per altra banda, el portaveu de la CUP a Girona, Lluc Salellas va compartir ahir la notícia sobre el Bloom en el seu compte de Twitter. Ho acompanyava exposant que aquest és «un exemple més que la gestió municipal té molt camí de millora. Dels grans titulars a uns resultats més que modestos. I el més preocupant: ningú ha explicat encara quines mesures s'han pres perquè no hi torni a haver un cas Bloom a la ciutat».