Salt treballa cap a una gestió pública de l'aigua

Salt ja està treballant per tenir una gestió municipalitzada de l'aigua. En el ple de dilluns es va aprovar l'adhesió de la vila a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Aigua Pública (AMAP). Els grups municipals d'ERC, IPS-CUP, Canviem Salt, PSC, els tres regidors no adscrits i militants del PDeCAT i CiU van votar a favor d'aquesta mesura, mentre que Cs i PxC es van abstenir.

El 2020 caducarà l'actual concessió de la gestió de l'aigua que està en mans de l'empresa Agissa (Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter). «A partir d'aleshores hem de decidir quin model volem», va recordar el regidor de l'Àrea de Territori Àlex Barceló durant el ple. L'opció que està sobre la taula és la gestió pública de l'aigua. Precisament, fa unes setmanes un representant de l'AMAP va reunir-se amb els grups municipals de Salt per informar-los sobre aquesta modalitat de gestió. I ara la vila ha decidit adherir-se a aquesta entitat per seguir treballant en aquesta direcció.

La portaveu del PSC, Iolanda Pineda va valorar positivament formar part d'aquesta entitat davant la «desinformació» i «excessiva confiança que s'ha donat al soci privat, que actualment està en el punt de mira judicial» per possibles irregularitats en el servei. Per altra banda, des de Ciutadans van considerar que no és «necessari formar part d'aquesta entitat» si es vol anar cap a una gestió pública de l'aigua. Per això es van abstenir.

L'AMAP es va constituir el 31 de gener de 2018 i està impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. Té per finalitat difondre, promoure i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l'aigua.