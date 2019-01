El defensor reitera que Girona pot avalar llogaters morosos

El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, ha insistit que l'Ajuntament prengui «iniciatives tendents a facilitar l'exercici del dret a l'habitatge», sobretot pel que fa al mercat del lloguer, «dins de les pròpies possibilitats i competències». En aquest sentit, com ja va fer el mateix defensor en una recomanació d'ofici del 25 d'octubre, insisteix que es pot fer «ampliant el parc públic d'habitatge» o «promovent la conscienciació social entre els que poden ajudar a pal·liar aquest problema, i fins i tot emparant els qui, disposant de recursos, no troben lloguer, per figurar com a morosos, per mitjà d'avals o garanties».

Ramon Llorente recorda que hi ha «ciutadans que viuen angoixats per la problemàtica i la dificultat d'accedir a pisos de lloguer tot i disposar, en les millors ocasions, de recursos suficients». A més a més, asssenyala que hi ha diversos factors que, al seu parer, han agreujat la situació: «la manca de previsió dels nostres legisladors, la manca de mitjans de les nostres administracions i la insuficiència de recursos públics per donar resposta».