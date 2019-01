La Fundació Princesa de Girona inicia una gira per proclamar els guanyadors dels seus premis

La Fundació Princesa de Girona surt de gira en el primer trimestre de l'any per proclamar, un any més, en diferents ciutats del país, als guanyadors dels seus Premis anuals en les categories de Recerca Científica, Empresa, Social i Arts i Lletres. En aquest 2019, l'entitat celebra el seu 10è aniversari, i ho farà amb un conjunt extraordinari d'activitats que tenen el seu inici en aquesta gira i que es prolongaran fins al novembre, quan se celebrarà un gran esdeveniment a Barcelona. Aquest acte, al qual assistiran tots els premiats, acollirà la cerimònia de lliurament de premis i, com sempre, tindrà als joves com a protagonistes.

De nou, s'han triat quatre capitals del talent jove per a la celebració dels actes de proclamació. En cadascuna d'aquestes jornades tindran lloc un taller d'innovació disruptiva dirigit a un màxim de 200 joves i liderat per l'emprenedor Xavier Verdaguer, i un esdeveniment especial i dinàmic que escenifica els valors de la Fundació i en el transcurs del qual el jurat d'experts -reunit al matí a la mateixa ciutat- anunciarà el guanyador de cada categoria. Els actes comptaran, a més, amb la col·laboració de l'humorista i periodista Juan Carlos Ortega, guanyador del Premi Ondas 2016, entre d'altres intervencions, i amb la participació de premiats de la FPdGi.

La iniciativa pretén augmentar la visibilitat dels joves del país i la seva presència social, premiant anualment la trajectòria de quatre referents en els àmbits empresarial, científic, cultural i social, que hagin destacat per la seva actitud emprenedora i innovadora, així com per la seva capacitat transformadora. La FPdGi vol mostrar, així, un cop més, el seu compromís amb la construcció, a tot Espanya, d'una comunitat en la qual el talent i la formació garanteixin oportunitats de futur per als joves. Els Premis Fundació Princesa de Girona estandotats amb 20.000 euros, el doble que en edicions anteriors.

Els actes que proclamaran a cada un dels guanyadors comptaran amb la presència d'autoritats, experts de l'àmbit del premi i membres de la societat civil en general, a més dels joves i els components del jurat, i hi participaran els premiats d'edicions anteriors. Es tracta, en definitiva, d'esdeveniments molt dinàmics que posen en valor els actius de la FPdGi i el protagonisme dels joves en el futur i en el present.



Nou Premi Internacional

Coincidint amb el seu 10è aniversari, la FPdGi ha creat un nou reconeixement de caràcter internacional que premia la trajectòria de joves de qualsevol país del món en alguna de les quatre categories esmentades. A finals de novembre es va tancar la inscripció de candidats, i la proclamació del guanyador es farà a Girona després de la reunió d'un jurat de prestigi, com a tancament de la gira.



Quatre capitals de talent jove

Després de l'èxit de la proclamació del Premi Empresa l'any passat a Tenerife, la FPdGi repeteix a les illes amb la primera proclamació de la gira. Las Palmas de Gran Canària acollirà el proper 6 de febrer la reunió del jurat i el posterior acte de proclamació del Premi FPdGi Empresa 2019 al Palau de Congressos Gran Canària (INFECAR).

Abans, de 9 a 12 h del matí, al Centre Demostrador TIC per a la Innovació Turística(en el mateix recinte firal), 150 joves acudiran a la cita del Repte d'innovació disruptiva que, un any més, Xavier Verdaguer i el seu equip del Imagine Creativity Center proposen sobre un tema relacionat amb la categoria del premi que s'anuncia: «Rendir MÉS treballant MILLOR: com millorar la productivitat en el treball». Així, a partir de la seva metodologia, conduïda amb èxit en entitats i empreses de tot el món, els participants hauran de trobar, en 180 intensos minuts, solucions originals a la problemàtica plantejada, desenvolupant la seva capacitat creativa, el treball en equip i, per descomptat, el talent.

L'Aquari de Sevilla(20 de febrer), el Complex Cultural San Francisco de Càceres (6 de març) i el CIMUS (Centre Singular d'Investigació en Medicina Molecular i Malalties Cròniques) de Santiago de Compostel·la (27 de març) han estat les seus triades per a les proclamacions de les categories Arts i Lletres, Social i Recerca Científica, respectivament. En la gira d'aquest any, la FPdGi desplegarà també en cada seu accions relacionades amb els seus programes dedicats al desenvolupament professional dels joves («Rescatadors de talent») i a la formació de docents en educació innovadora («Educar el talent emprenedor»).



El nou auditori de l'Aquari de Sevilla

Sevilla ja va ser seu de proclamació l'any passat, amb el Premi Recerca Científica al Paranimf de la Universitat. En aquesta ocasió, l'acte de proclamació del Premi Arts i Lletres, que tindrà lloc el 20 de febrer, serà el primer que acollirà el nou auditori de l'Aquari de Sevilla, una sala d'unes 300 localitats amb projeccions mapping, so 360º i una original piscina-pantalla que permetrà a l'equipament realitzar tot tipus de presentacions.

El mateix dia a la tarda, aquesta sala serà també l'espai de presentació de la recentment creada Fundació Columbus, liderada per Damià Tormo (Premi FPdGi Empresa 2016) i l'objectiu de la qual és que els nens amb malalties ultraestranyes neurodegeneratives no deixin de tenir tractament per falta d'interès comercial de la indústria. La presentació de la Fundació Columbus es realitzarà a través d'un concert en el qual participaran les premiades d'Arts i Lletres de la FPdGi Auxiliadora Toledano (2013) i Soleá Morente (2018), amb la col·laboració d'Estrella Morente.



Art i sostenibilitat es donen la mà

El Repte tindrà lloc al matí, prèviament a la proclamació, es una proposta que enllaça l'art amb la sostenibilitat: «ReciclArte: crear un món nou reciclant el vell» és el taller d'innovació creativa que Verdaguer proposarà als joves en el mateix aquari. Reciclar vol dir convertir deixalles o objectes que ja no tenen ús en nous productes o matèria primera que es pugui tornar a utilitzar. Són molts els beneficis mediambientals d'aquestes pràctiques. Però què passaria si en lloc de tornar a fer servir un producte féssim art amb ell?



Extremadura i Galícia

Si l'any passat Mèrida acollia l'anunci del Premi Arts i Lletres, el proper 6 de març serà la també extremenya localitat de Càceres la triada per a la proclamació del Premi FPdGi Social 2019. En el Complex Cultural San Francisco de la ciutat es concentraran de nou més d'un centenar de joves per resoldre un Repte de màxima actualitat i que avui preocupa molt a la nostra societat: «Sol a casa: idees per prevenir la soledat de la gent gran».

I, finalment, serà Santiago de Compostel·la, a través de la seva universitat i d'un centre tecnicocientífic de màxima rellevància, l'encarregada de proclamar al guanyador del Premi Recerca Científica per a aquest 2019.El CIMUS (Centre Singular d'Investigació en Medicina Molecular i malalties Cròniques) és un organisme autònom de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) orientat a l'aplicació d'estratègies interdisciplinars per a la resolució de problemes rellevants en l'àmbit de la biomedicina i, a més, compta amb un dels laboratoris paradigmàtics en investigació aplicada per a la indústria farmacèutica.És en aquest espai, i vinculant-lo a l'acte de proclamació, és on la FPdGi proposa un altre taller que constitueix un veritable repte social en l'actualitat: «Heal the world: petites i grans solucions per frenar el canvi climàtic». Les solucions a aquesta problemàtica estan a les nostres mans, i cal prendre mesures des de diferents sectors de la societat.



10.º aniversari de la FPdGi

Quan es tanqui la gira de proclamacions que desvetllarà els guardonats de l'edició d'enguany dels Premis FPdGi, més de 40 premiats formaran part ja de la pedrera de referents que la Fundació ha posat en valor. Joves que fan coses extraordinàries en diferents àmbits però que tenen com a denominador comú una trajectòria transformadora i una tasca que contribueix a la millora del món en què vivim.

Per a aquest 10è aniversari, la Fundació està preparant una agenda d'activitats especial que acompanyarà per tota la geografia espanyola el desenvolupament dels seus programes en suport als joves i en la qual donarà protagonisme als premiats que la representen a tot el món des 2009.

Però el moment culminant d'aquesta efemèride seran els actes programats per a finals de novembre a Barcelona, que, presidits per S.M. els Reis, inclouran, entre altres activitats, la cerimònia de lliurament dels Premis FPdGi 2019.