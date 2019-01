S'obre el termini per bonificar l'IBI als habitatges de la borsa de lloguer social

L'Ajuntament de Girona obrirà en els pròxims dies el termini per bonificar l'impost sobre béns immobles (IBI) a les persones propietàries d'un habitatge i que l'hagin posat a disposició de la borsa de mediació per al lloguer social del consistori. Concretament, les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà que la convocatòria per a la bonificació es publiqui al butlletí oficial de la província (BOP) i fins al proper 31 de març.

La bonificació consisteix una subvenció del 50% de la quota de l'IBI del 2018 de l'habitatge que s'hagi posat a disposició de la borsa.

Aquesta és una de les novetats que es van aprovar en les ordenances fiscals per al 2019.

"Garantir l'accés a l'habitatge és un dels principals reptes que tenim com a país, i per això busquem fórmules que ens permetin augmentar el màxim possible els habitatges per a lloguer social. Del que es tracta és de buscar mecanismes que beneficiïn a tothom, i aquesta és una mesura que ja vam aprovar i que ara posem en marxa", ha subratllat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.