L´Ajuntament de Girona atén 23 veïns de Font de la Pólvora pels talls de llum

L'Ajuntament de Girona ha atès 23 veïns del barri de Font de la Pólvora que tenen problemes amb el subministrament elèctric. Les persones que s'han adreçat a les dependències municipals es troben en dos tipus de situacions diferents: les que tenen comptador, no tenen deute i pateixen talls de llum i les que tenen comptador, tenen deute amb la companyia i també apagades.

Tot plegat després que el consistori decidís ajornar els talls previstos, i que responien al frau de fluid que es produeix al barri. El motiu de la demora d'aquests talls ha estat la voluntat expressada per diferents veïns de regularitzar la seva situació amb la companyia.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar que l'Ajuntament compareixeria com a acusació particular contra els habitatges que defraudin la llum en aquest barri i va demanar a totes les famílies que s'havien vist "forçades" a punxar la llum per necessitat a acudir als serveis socials per "regularitzar la seva situació".

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha valorat positivament la resposta de la ciutadania i ha remarcat "el compromís del consistori per solucionar el problema del tall del fluid elèctric a Font de la Pólvora".

Està previst que el proper dijous 31 de gener es faci una reunió informativa al Centre Cívic Onyar per als veïns i veïnes de Font de la Pólvora que no tenen comptador.