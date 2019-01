Els Mossos detenen in fraganti dos joves que robaven en pisos de Girona i Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti dos joves que robaven en pisos de Girona i Salt.

En el mateix dia, un mosso fora de servei va arrestar un lladre quan fugia per la finestra. En una altra actuació, la policia va atrapar un noi s'havia amagat a casa d'una persona gran per evitar ser enxampat.

Els arrestats són un menor d'edat, el qual va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa i un delicte de resistència, desobediència als agents de l'autoritat. També van detenir un jove de 28 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Salt, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa i un delicte de violació de domicili.

El primer cas va ocórrer al carrer Lluís Moreno de Salt. A quarts de quatre de la tarda del dimecres 23 de gener, un mosso fora de servei que es trobava dinant a casa seva, va veure com un jove saltava per una finestra de casa d'un veí del bloc del davant des d'una alçada d'uns quatre metres. Tot seguit, va sentir crits de la propietària del domicili que demanava ajuda.

L'agent va sortir de casa seva per aturar al lladre. El jove va intentar fugir del lloc enfilant-se per un mur, però el policia li ho va impedir i el va retenir. Mentre esperava que arribessin els reforços policials, el lladre es va resistir activament i va intentar escapolir-se diverses vegades.

Finalment una patrulla va arribar al lloc dels fets i va detenir al jove com a presumpte autor d'una temptativa de robatori amb força.

La víctima del robatori va explicar a la policia que quan va arribar al seu habitatge va trobar al jove robant a l'interior, aquest en veure-la va saltar per la finestra que dona a un pati interior. El lladre no va aconseguir sostreure res.

El detingut, menor d'edat, va ser lliurat als seus tutors legals i va ser citat per presentar-se, quan sigui requerit, davant de la Fiscalia de Menors.



S'amaga a casa d'una dona gran

El segon cas va succeir el mateix dia 23 de gener a la tarda, quan els Mossos van saber que una persona havia intentat violentar un domicili quan el propietari es trobava a l'interior.

En aquesta ocasió, el lladre estava forçant la porta d'un pis del carrer Montnegre de la ciutat de Girona quan va ser sorprès per l'home que vivia a l'habitatge.

El lladre en adonar-se'n que havia estat enxampat va agredir l'amo del pis i va fugir del lloc. Tot seguit, va començar a picar els timbres de les portes dels veïns fins que un dona, d'edat avançada, li va obrir la porta.

L'home va donar una empenta a la dona, va entrar al pis i es va amagar durant uns minuts, però quan el lladre va sortir de l'habitatge on s'amagava, una patrulla el va detenir.

En el moment de la detenció el lladre duia una motxilla amb diverses eines susceptibles de ser emprades per realitzar fets il·lícits, com tornavisos, un formó, alicates, etc.

El detingut, amb antecedents, va passar el dia 24 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.