A la recerca de l'equilibri entre veïns i turisme al Barri Vell

Les eleccions municipals s'aproximen i els partits polítics comencen a desvetllar els primers detalls de les seves candidatures. Davant d'això, els barris gironins no volen quedar enrere i ja s'estan preparant per posar sobre la taula els temes més urgents que els afecten. La intenció és clara: entrar als programes electorals dels partits polítics.

El més primerenc ha estat el Barri Vell. L'associació de veïns d'aquest nucli va organitzar ahir una taula rodona amb els representants de tots els partits polítics que tenen seient al ple de l'Ajuntament de Girona per debatre sobre els temes que més afecten el barri. El debat, moderat per la periodista Laura Fanals, va estar dividit en quatre eixos: turisme, habitatge, convivència i futur.



Pisos turístics

Un dels temes que va ocupar més minuts de debat va ser la proliferació de pisos turístics. La CUP va denunciar que el centre històric de Girona concentra el 50% dels habitatges d'ús turístic que hi ha en tota la ciutat. «Cal aturar el mercat, fer una moratòria per reequilibrar aquesta situació», va declarar el portaveu de la formació independentista, Lluc Salellas.

Per Ciutadans la solució passa per delimitar el nombre de pisos turístics que pot tenir cada barri, «per evitar que es concentrin en un únic punt», va explicar la portaveu del grup, Míriam Pujola.

Una de les propostes que va fer arribar el PSC, a través de la seva portaveu, Sílvia Paneque, va ser crear una taxa que haurien de pagar aquells propietaris que vulguin canviar l'ús de l'habitatge de particular a turístic.

En canvi, l'equip de govern va rebaixar l'alarma social dels pisos turístics recordant que l'Ajuntament, després d'obrir un registre per denunciar casos de mobbing immobiliari, no ha rebut cap cas. «Només dos denúncies d'augment del preu de lloguer», va explicar el tinent d'alcalde de l'àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania, Carles Ribas.

Per altra banda, els grups van defensar ampliar el parc d'habitatge social. Miquel Poch, d'ERC - Més X Girona, va exposar que el govern actual «no ha tirat endavant cap tipus de promoció d'habitatge protegit». Des del PP es va proposar donar ajudes a la rehabilitació dels habitatges, mentre que des de la CUP i el PSC es va defensar que els pisos buits que hi ha -110 segons va puntualitzar Paneque- es destinin a resoldre l'emergència d'habitatges que hi ha a Girona pels alts preus del lloguer.



Turisme de qualitat

Una de les idees compartides per gairebé tots els partits va ser que Girona ha de tenir un turisme de qualitat. «S'ha de canviar el paradigma i buscar un turisme cultural i patrimonial que aporti més valor afegit», va definir Poch. Davant d'això, la CUP va proposar crear un servei públic de guiatge o establir una taxa per als autobusos turístics que aparquen a la Copa.

També es va parlar sobre estendre el turisme cap a altres barris de la ciutat. «Hem de promocionar els equipaments culturals, com els museus, o el turisme gastronòmic, que és molt ric en diferents barris de la ciutat», va explicar Veray. Per altra banda, el PSC va criticar les accions municipals que s'han tirat endavant en busca d'un turisme massificat. «Fomentar l'arribada de turisme de forma massificada, aquest ha estat el principal error», va apuntar Paneque.



Una plaça Catalunya peatonal

Altres temes que van tenir força consens van ser convertir la plaça Catalunya en un punt peatonal, estendre les activitats i festivals més enllà del Barri Vell, que es compleixin les ordenances de l'ocupació d'espais públics i una revisió del Pla Especial del Barri Vell.