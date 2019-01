La UdG i el Parc Científic callen davant la desaparició de material del Bloom

Silenci dels responsables de la Universitat de Girona (UdG) i del Parc Científic i Tecnològic davant la desaparició de material del Bloom, el projecte milionari fallit de noves tecnologies. Des de la Universitat es va declinar fer qualsevol comentari sobre aquest fet i, al mateix temps, des del Parc Científic van indicar que estan gestionats per un administrador concursal i no tenen autorització per fer cap comentari. Diari de Girona es va posar en contacte amb aquest administrador concursal, la consultora Consulting Yard SL Professional, però no va rebre el retorn de la trucada un cop exposada la petició per poder parlar amb la màxima responsable.

Bloom es va gestar i impulsar en època del tripartit a Girona (PSC, ERC i ICV) i el va inaugurar Carles Puigdemont (CiU) el juny del 2012. Aquest centre tecnològic estava situat al Parc Científic de la UdG i va ser impulsat finançat amb 1,8 milions d'euros pel fons europeu Feder (50%), la UdG (25%) i la Diputació de Girona (25%). Va acabar tancant fa uns anys perquè era insostenible econòmicament i no s'havia aconseguit atraure projectes ni empreses especialitzades.

Al desembre, en un decret d'alcaldia, la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Girona, Glòria Plana, demanava a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic que «requereixi al senyor Richard Hebert [qui era director del Bloom] el retorn a les instal·lacions del projecte Clúster TIC-Mèdia dels materials retirats per aquest, segons li consta a l'administrador concursal del Parc Tecnològic, i alhora proporcioni una relació detallada d'aquests».

Cal recordar que en el ple de dilluns a l'ajuntament, davant de les preguntes del PSC i de la CUP, la tinenta d'alcaldia de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica va insistir que hi havia un conveni signat l'any 2011 de cessió al Parc Científic del material comprat per l'Ajuntament. No obstant, la UdG considera que, amb el tancament del centre l'any 2016, aquest acord va quedar suspès.

El PSC va posar, fa uns mesos, el cas en coneixement de la Policia Municipal i ha requerit a Intervenció i Secretaria de l'Ajuntament perquè investigui la desaparició del material i informi sobre la contractació dels recursos humans, la fiscalització i justificació de factures i custòdia dels materials. Els socialistes també es pregunten perquè mai s'ha fet un inventari sobre el material existent.

Mentrestant la Diputació, que hi va posar 466.450 euros, recorda que la seva implicació es va limitar a posar diners al projecte. El diputat de Promoció Econòmica, Josep Frias (CiU), ha recordat que es va anar pagant semestralment i que abans de fer efectives les quotes l'Ajuntament, la Diputació i la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat validaven la justificació del pagament; a més, que els projectes estaven sotmesos a auditories externes, i sobretot que la «implicació de la Diputació amb el Bloom» va finalitzar un cop es va fer efectiva la dotació econòmica.