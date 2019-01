Els advocats voluntaris gironins envien cartes a ministres de la UE desmentint Borrell

Els advocats voluntaris gironins han enviat una carta als diferents ministres d'exteriors de la Unió Europea (UE) desmentint les paraules del seu homòleg espanyol Josep Borrell, en relació als ferits de l'1-O. A la missiva, els lletrats recorden que representen més de 200 persones que estan en litigi només a les comarques gironines per l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La carta, que està escrita en català i en anglès, deixa clar que "els ferits existeixen" i que està avalat per professionals sanitaris que així ho han fet constar. També detallen que ells mateixos van ser "testimonis en primera persona" de les càrregues. Els lletrats també han emès un altre comunicat on posen en dubte les detencions del passat 16 de gener d'activistes i alcaldes per l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona.