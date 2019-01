Jordi Viñas vol «consolidar el projecte iniciat fa 4 anys» guanyant les eleccions

El candidat a l'alcaldia d'ERC a Salt a les pròximes eleccions municipals, Jordi Viñas, va destacar ahir que es presenta «amb tota la il·lusió i la determinació per consolidar el projecte iniciat fa 4 anys». Així ho va assegurar durant la seva presentació celebrada ahir a l'auditori de la Coma Cros amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent. «Durant aquests quatre anys ho hem donat tot, hem sacsejat Salt des de tots els àmbits, i tenim la força i la il·lusió de donar encara més, perquè ens estimem Salt i volem seguir treballant per millorar la qualitat de vida de la seva gent», va explicar Viñas.

El candidat d'Esquerra va afirmar que la reducció del deute en un 64% «avala la capacitat de gestió i obre la porta a poder fer per fi les millores necessàries per Salt». «Ens trobem en un punt d'inflexió després de 4 anys de treball per poder deixar enrere l'herència del deute que arrossegava el consistori. Ara podem mirar al futur amb il·lusió i planificar una ciutat amb una mirada a llarg termini», va matisar.

Viñas va posar en valor diferents mesures dutes a terme pel seu govern: l'obertura dels dos primers locals de barri a la ciutat, la posada en funcionament de la nova línia L9 de bus que connecta Salt i la UdG directament i la subvenció del 40% a la T-Mes per als joves estudiants.

També va destacar l'aposta de Salt per l'educació. En aquest sentit, el candidat va destacar «la importància d'haver desbloquejat la construcció de l'escola del Gegant del Rec i l'aprovació del Pla Educatiu de Salt», juntament amb la resta de comunitat educativa, que per a aquest any 2019 ja compta amb un pressupost de 80.000?.

Finalment, Viñas va explicar que encara la nova legislatura amb «l'optimisme que ofereix l'oportunitat que representa el sector sud per a la ciutat, tant a nivell econòmic com social, i ha apel·lat a la necessitat de ser generosos i entomar aquesta oportunitat amb una visió d'àrea metropolitana «perquè creiem que el que és bo per Salt ho és també pel territori i per els nostres veïns i veïnes».