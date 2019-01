L'Associació d'Hostaleria preveu un 95% d'ocupació aquest dissabte de Girona 10

L'Associació d'Hostaleria de Girona preveu un bon resultat en les ocupacions dels hotels al llarg d'aquest cap de setmana de Girona 10. El president de l'entitat, Josep Carreras, ha detallat que aquest divendres l'ocupació es va quedar sobre el 85%. De cares a aquest dissabte, "hi ha una previsió del 90% però esperem arribar al 95%" gràcies a les reserves d'última hora. D'altra banda, els restaurants estimen servir entre 18.000 i 22.000 menús durant tot el cap de setmana. Segons Carreras, "aquestes són xifres similars a les de l'any passat" i això dona esperances que serà una bona edició de l'esdeveniment. Segons Carreras, el temps hi acompanya perquè "tot i que fa fred, no és tanta com aquesta setmana".

L'Associació d'Hostaleria de Girona preveu una bona edició del Girona 10. Aquest divendres va arrencar la vuitena edició de l'esdeveniment que promociona la ciutat. Des de fa dos anys, els hotels sortegen habitacions gratuïtament i ofereixen descomptes per la resta d'habitacions. Durant la primera nit d'aquesta edició del Girona 10 ha aconseguit un 85% d'ocupació.

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, ha avançat que de cara a la nit del dissabte , "hi ha una previsió del 90% però esperem arribar al 95%" gràcies a les reserves d'última hora. Aquestes xifres d'ocupació són "molt bones" segons Carreras i són similars a les xifres d'anys anteriors.

Pel que fa a la restauració, també hi ha bones previsions. Segons Carreras, al llarg de tot el cap de setmana els establiments adherits a l'associació serviran entre 18.000 i 22.000 menús. El president de l'entitat ha destacat que és gairebé el mateix volum d'àpats servits que en altres edicions.



Previsió de continuïtat



Davant d'aquestes bones previsions, Josep Carreras preveu que l'any vinent es torni a celebrar una nova edició del Girona 10. El president de l'Associació d'Hostaleria ha afirmat que "des del nostre sector té una continuïtat demanada" gràcies als bons resultats en els restaurants i els hotels.

Malgrat que aquest era un esdeveniment pensat per promocionar la ciutat de Girona en un cap de setmana especialment fluix, Carreras creu que al llarg de les edicions s'ha aconseguit revertir la situació. "Estic segur que si preguntem als 60 o 70 establiments que col·laboren amb el Girona 10 ens dirien un any més que endavant", ha conclòs Carreras.



Descomptes als comerços i activitats al carrer



Més enllà dels descomptes en restaurants i hotels que hi ha aquest cap de setmana, en el Girona 10 també s'hi han sumat una sèrie de comerços que ofereixen descomptes del 10% o productes a 10 euros. D'aquesta manera, les botigues de Girona es sumen a l'esdeveniment per reactivar les vendes en un cap de setmana "fluix", tal com ha destacat Josep Carreras.

També hi ha mercats d'artesania i de menjar a diferents punts de la ciutat així com visites guiades per diferents racons emblemàtics. Els Museus també ofereixen preus especials durant tot el cap de setamana.