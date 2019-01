Girona va concedir 84 targetes per a la càrrega de vehicles elèctrics el 2018

L'Ajuntament de Girona va concedir 84 targetes per a la càrrega de vehicles elèctrics en els diferents punts que té repartits per la ciutat. La xifra està pujant a poc a poc però progressivament cada any des que es va posar en funcionament el primer punt de càrrega, a la plaça Catalunya, l'any 2012 (que carrega a velocitat lenta). Posteriormenr se'n van instal·lar també a Fontajau i Girona 2 (que funcionen a velocitat ràpida). L'any 2017 s'havien concedit 60 targetes i el 2016 havien estat 40. El 2015 en van ser 19 i els anys anteriors, 9 i 8.

Segons dades facilitades per l'àrea de Mobilitat, en els punts de càrrega ràpida total s'han recarregat 31.142 kWh i 3.528 recàrregues en total, que suposa una mitjana diària de nou recàrregues. En el punt ràpid de Girona sud s'hi han fet 1.908 recàrregues. En el de Girona nord s'hi han fet 1.610 recàrregues.

Maneres de recarregar

D'aquestes, 995 recàrregues s'han fet amb targetes de Barcelona homologades a Girona, 1.595 recàrregues amb targetes de Girona, 537 per mòbil amb l'aplicació electromaps i 401 de targetes d'altres ciutats, també compatibles amb el sistema de la ciutat de Girona. Totes aquestes dades corresponen tan sols als punts de Fontajau i de Girona 2, ja que no es disposa de les corresponents a la plaça Catalunya.

Les estimacions facilitades pel consistori gironí indiquen que amb 16 kWh es fan 100 quilòmetres, per tant, s'ha carregat per valor de 194.638 quilòmetres, que vindrien a ser 12.651 litres de gasoil menys. Amb les dades de la plaça Catalunya, amb el punt de recàrrega molt freqüentat, la xifra seria molt superior.

L'entrega d'aquestes targetes per part de l'Ajuntament als propietaris de cotxes elèctrics no suposa cap cost per a l'usuari, ja que s'entreguen gratuïtament. A més, el propietari del cotxe no ha de pagar res per carregar el seu vehicle. Ni l'electricitat, que va a càrrec de l'Ajuntament, ni per aparcar (antigament pagaven com a zona blava). El tinent d'alcaldia de Mobilitat, Via Pública i Urbanisme, Joan Alcalà, ha explicat que aquestes exempcions es fan per promocionar l'ús d'aquest tipusc de vehicles no contaminants. Ha indicat però, que tard o d'hora hi haurà canvis. Per exemple, que els usuaris hagin de pagar l'electricitat.