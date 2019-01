Dues instagramers que sumen 234.000 seguidors visiten Girona

Les instagramers Sisi Bolatini (154k seguidors) i Saira (79,8k seguidors) estan visitant aquesta setmana la ciutat de Girona. El motiu pel qual han decidit escollir aquest destí ha estat l'atractiu de la ciutat que van percebre a partir de la campanya digital internacional Runaway Bride Girona, que té per objectiu promocionar la ciutat de Girona entre el públic anglès i àrab de la xarxa social Instagram.



La seva visita va començar el dijous 24 i s'estaran a la ciutat fins el 30 de gener. De moment han visitat Girona, Barcelona i Llançà. La seva estada ha estat gestionada per diverses instagramers gironines com @AbsolutelyKhaoula, que correspon a Khaoula Boumaaza i @FoodLoversGironaOfficial, qui s'ha encarregat que promocionessin la qualitat gastronòmica de la ciutat. Per altra banda, Sisi i Saira han volgut conèixer els comerços locals i han fet col·laboracions amb diverses empreses gironines.





#RunawayBrideGirona

La campanya és un projecte creat per Khaoula Boumaaza , gironina musulmana que protagonitza el vídeo i que n'ha estat la creadora i directora artística, Paula Lasheras, consultora en comunicació que ha realitzat la campanya de comunicació, i Qes Ahmed, productor audiovisual britànic, qui ha realitzat i produït el vídeo principal de la campanya. Runaway Bride Girona s'ha portat a terme amb el suport de l' Ajuntament de Girona i el Patronat Costa Brava Girona de la Diputació de Girona , a més a més d'una vintena d'empreses de la demarcació de Girona.