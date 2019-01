Ataquen un home de 75 anys a plena llum del dia a les Hortes

Robatori violent a les Hortes de Salt. Aquest divendres al migdia un home que feinejava al seu hort va ser sorprès per un jove que, amb la cara tapada, va atacar-lo per darrere, sense que el pogués veure venir, amb un pal. Li va donar diversos cops al cap per tal de robar-li. Amb el que semblava un pal d'una eina de l'hort, l'agressor li va provocar diversos traus.

La víctima, de 75 anys, va haver d'anar a Urgències a l'hospital Santa Caterina de Salt, va necessitar assistència i a causa de les ferides va necessitar punts de sutura. L'home va presentar la denúncia pels fets el mateix dia a la tarda als Mossos d'Esquadra, que busquen l'autor del robatori amb violència i intimidació.

La víctima, segons va relatar a la policia, va ser sorpresa per darrere quan era al seu hort de la zona de les Deveses pels volts de la una del migdia. L'agressor el va colpejar amb força, el va fer caure a terra i li va cridar «dona'm la cartera» mentre l'agredia. La víctima es va intentar protegir amb els braços però el va ferir al cap. L'agressor fins i tot el va arribar a girar per tal de robar-li diners -10 euros- i la documentació.

La víctima va poder veure l'agressor, que duia la cara tapada, i va descriure'l a la policia com un jove de 20 a 30 anys i amb accent estranger. De moment no l'han detingut.