El Consell de l'FP de Girona vol més cursos formatius d'activitats emergents

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona va tractar ahir a la tarda un informe sobre l'estat de l'oferta dels ensenyaments professionals a la ciutat. El document inclou propostes com incrementar l'oferta de nous cicles formatius relacionats amb activitats econòmiques emergents o d'itineraris de formació específica per a persones amb discapacitat; millorar les instal·lacions dels centres d'FP i dotar-los dels recursos materials necessaris, o atorgar-los una major autonomia perquè puguin adaptar l'oferta formativa a les necessitats d'ocupació dels sectors productius de la ciutat.

El seguit d'accions que es proposen per millorar l'FP es fan a partir de les dades de matriculació als cicles formatius i programes de formació i inserció a la ciutat per al curs 2018-19, de l'estudi d'Inserció Laboral dels ensenyaments professionals a les comarques gironines, i de l'Informe de la formació professional dual en el sistema educatiu català. L'objectiu és «aconseguir una oferta de formació professional més diversa i equitativa i adequar-la a les necessitats d'ocupació i formació contínua del teixit empresarial local». Es van debatre altres temes com la reflexió cap a un model de ciutat orientadora ( guiding cities) i la col·laboració i la promoció del primer Premi d'Emprenedoria de l'FP, impulsat per l'Agència de Promoció Econòmica de Girona.

L'acte, presidit per l'alcaldessa, Marta Madrenas, va comptar amb l'assistència del regidor d'Educació i Esports, Josep Pujols; de representants d'organitzacions empresarials, com la FOEG, PIMEC i Cambra de Comerç, empreses que impulsen l'FP Dual , centres educatius de formació professional i ocupacional, centres de formació d'adults, sindicats, universitats i entitats del tercer sector, entre d'altres. La jornada va començar amb la presentació del Programa Integral de Qualificació i Treball-PICE, a càrrec del vicepresident de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega.



Balanç anual

També es va presentar la memòria de l'any 2018 i es va fer referència als resultats obtinguts, com la publicació de la Guia de l'Oferta d'FP Integrada a la ciutat, l'organització de la I Jornada d'Innovació i Emprenedoria d'FP i la signatura del conveni de cooperació i col·laboració amb el Fòrum de les Ciutats amb Consell de l'FP de Catalunya.

El plenari del Consell Municipal està format per representants de tots els grups polítics municipals; personal tècnic de l'Ajuntament i d'altres administracions, com la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal del Gironès; organitzacions empresarials, empreses i sindicats; centres de formació i entitats del tercer sector.