Destrossen les plaques de la plaça de l'U d'octubre de 2017 de Girona

Les plaques de la plaça de l'U d'octubre de 2017 de Girona han estat destrossades. Així ho ha denunciat el portaveu de la CUP de Girona, Lluc Salellas, a través d'un tuit que de moment ja té 360 comparticions.



"Els molesta que recordem un dia que vam ser lliures, que la gent va defensar escoles i urnes, que vam superar l'Estat. Hi tornarem", escriu Salellas. El missatge va acompanyat per una imatge on es pot veure una de les plaques de la plaça 1 d'octubre a terra i totalment destrossada. Aquestes van ser col·locades el 21 d'abril de l'any passat, durant els actes d'inauguració de la rebatejada plaça Constitució.





Avui el feixisme ha decidit destrossar les plaques de la plaça 1 d'octubre de 2017 de Girona. Els molesta que recordem un dia que vam ser lliures, que la gent va defensar escoles i urnes, que vam superar l'Estat. Hi tornarem. pic.twitter.com/d318hqbH5m — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 29 de gener de 2019

La plataforma Girona Vota també ha condemnat els fets a través de les xarxes socials. L'entitat proposa reposar les plaques el dia d'inici del judici, que es preveu que comenci entre el 5 i el 7 de febrer.Aquest no ha estat l'únic acte vandàlic que s'ha produït a la plaça en qüestió. El passat mes d'octubre van, situada a l'estàtua de la nena de la constitució. Setmanes després es va recuperar aquesta placa de ferro forjat on es pot llegir dues frases que recorden la "brutal agressió de les forces de seguretat espanyoles".