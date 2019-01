Madrenas al·lega problemes d´agenda per no reunir-se amb l´Estat a parlar de l´AVE

L'Ajuntament de Girona ha acceptat fer la reunió per les reposicions pendents de l'AVE aquest divendres al migdia. La trobada se celebrarà a dos quarts de dotze a la Subdelegació. Per part de l'Estat, hi assistiran el subdelegat Albert Bramon i representants d'Adif. Per part de l'Ajuntament, el regidor del Projecte Ferroviari Carles Ribas i tècnics municipals.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, com ja va fer saber al subdelegat, no hi anirà per incompatibilitats d'agenda. El consistori remarca que la trobada, entre d'altres, ha de permetre fixar calendaris per la reposició de plaça Espanya. Fonts de la Subdelegació expliquen que la seva voluntat és "col·laborar" per tancar acords que permetin resoldre unes obres que "han causat moltes molèsties a una part important de la ciutadania" i que "s'han allargat massa en el temps".